獎勵臨床護理人員 臺東啟動每月3千元津貼

臺東縣政府為感謝第一線臨床護理人員辛苦在崗位的付出，九日舉辦「臺東縣臨床護理人員留任」記者會，由縣長饒慶鈴縣長親自宣布，將自明年元月啟動醫院第一線臨床護理人員留任獎勵，共有1,100人每月可增加3,000元津貼，並歡迎全國護理人員「東漂」（見圖），為臺東再增加100位急重症與病房護理人力。

饒縣長強調，守護臺東護理人員，絕對不能只是口頭感謝，縣府用行動支持第一線護理人員，在十一月縣府已為十一位衛生所五位醫師、六位護理師或衛生所主任升等，每月薪資同步提高約四千元。這次啟動「臨床護理人員留任計畫」，則是針對全縣七家醫院1,100位第一線臨床護理人員提出每月3,000元的實質津貼獎勵措施，可與中央「三班護病比制度」、「夜班獎勵政策」互相銜接，期望白衣天使與縣府一起照顧縣民，提升在地醫療服務品質。

今天的記者會包括臺東馬偕醫院王光德院長、臺東基督教醫院馬堅毅院長、部立臺東醫院王蘭福院長、臺東聖母醫院羅彥宇院長、關山慈濟醫院潘永謙院長、臺東縣護理師護士公會黃瑞蘭理事長等皆親臨會場表示支持。

衛生局孫國平局長說明，目前臺東縣各醫院第一線臨床護理人員約為1,100位，縣府預計投入4,320萬元，目標提升100名護理人力至各醫院臨床急重症單位提供服務，以強化東部醫療照護量能。

縣長饒慶鈴表示，除了本次的實質補助外，縣府也與黃建賓、陳瑩、黃仁、莊瑞雄立委合作推動台東馬偕醫護宿舍興建案，十一月十七日馬偕已完成國有土地申租簽約；另外縣府近年已投入5.8億元進行大武、綠島、長濱、成功、鹿野、臺東衛生所的整建與新建，並全面升級衛生所醫療儀器及設備。同時，縣府積極引進高雄醫學大學、花蓮慈濟醫院、義大醫院等醫學中心資源，強化大武、長濱等衛生所的婦產科、腸胃科等專科門診服務。此外，臺東縣更是全國最早開辦5G遠距醫療服務的縣市之一，並領先全國在監所推動遠距照護。

衛生局表示，縣府透過軟硬體全面升級，確保偏鄉弱勢民眾的健康能快速到位，歡迎全國護理師東漂來臺東，讓護理師在臺東慢活的同時，也能享有縣府快速、有力的後勤支持。