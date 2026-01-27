獎勵造林2.0上路了 竹縣鼓勵公私團體和法人也來投入

獎勵造林邁入新時代，從造林20年縮短為6年，擴大參與也放寬了適用範圍和區位，讓林農可以更早開啟多元經營，發展林下經濟或如圖的森林遊憩。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕因應我國「獎勵輔導造林辦法」今年開始邁入全新時代，從原來限制只能是林農才能申請，變成公私團體、法人也可參與。過去限制只能在山坡地造林被獎勵，現在開放除特定農業區、一般農業區不行，其他所有可供林業使用的土地都可獲得。最重要的是，以前必須種樹種好種滿20年才能分期領到「總共」、「最多」60萬的獎勵金，現在只為期6年就能領到每公頃一樣多的錢。

縣府農業處長傅琦媺說，全新的政策有3個不一樣，首先就是過去林農造林，6年內每公頃頂多只能領到32萬，要滿20年才有最多60萬可領。現在只要造林6年就能獲得最多60萬的獎勵。其次，今年起，不只是林農，公、私團體以及法人也可申請，期滿後一樣可爭取從造林、撫育管理到伐採、加工、銷售「一條龍」的輔導。

最後可申請的範圍、區位擴大，原本只限在山坡地，現在特定的：地下水管制區、污染管制區、地方政府劃設造林專區等都可申請。等於除了特定或一般農業區，幾乎所有能做林業使用的地都能獲得獎勵，有助強化綠覆率與碳匯功能。

新竹縣去年度輔導造林的撫育面積共有215公頃，獎勵金核發了759萬7340元，拿下全國第3名。因應新制，原申請造林獎勵、才走到第1到第6年的林農，今年12月31日前，可申請轉為6年制；處於第7到第20年的林農可選擇申請終止。

她說，「造林2.0 」也把造林目標分「木材生產林」與「非木材生產林」，前者以生產結構用材、菇蕈等為目標，後者以國土保安、水源涵養、生態維護為方向，讓我國林業兼顧生態保育與經濟產出，特別鼓勵帶動林下經濟或森林遊憩雙開花。

獎勵造林邁入新階段，造林從20年縮短為6年，擴大參與也放寬了適用範圍和區位。(記者黃美珠攝)

人造林也能吸引來客，享受森林遊憩的愜意，體驗大自然的神奇。(記者黃美珠攝)

獎勵造林2.0也鼓勵專事木材生產的林區，也能發展菇蕈等周邊經濟活動。(記者黃美珠攝)

