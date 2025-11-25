獎落這縣市！他去全家買2杯冰拿鐵、零食 爽中千萬

全家便利商店隨即宣布本期共有6位幸運兒抱走大獎。（示意圖／翻攝自Google maps）





財政部今（25日）公布了2025年9月至10月期的統一發票中獎號碼，全家便利商店隨即宣布本期共有6位幸運兒抱走大獎。中獎門市遍布台北、花蓮、桃園及台中等地，其中特別獎1000萬元開出2組，讓2位幸運的消費者晉升千萬富翁。

民國114年9-10月期統一發票今（25日）開獎，千萬特別獎獎號「25834483」。全家本期開出2張「1000萬發票」特別獎，獎落以下兩間門市，第一位幸運兒在台北市的社子島店，他利用全家會員專屬優惠，購買了兩杯Let's Café特大杯冰拿鐵以及零食，即幸運獲得千萬元獎金。另一位得主在花蓮縣的新城嘉新店，他僅花費115元購買uno pasta烤雞燻腸白醬義大利麵和截切西瓜，同樣抱走了千萬元大獎。

第一位幸運兒在台北市的社子島店。（圖／翻攝自Google maps）

全家本期「特獎200萬元」也開出2組，分別獎落全家柯達飯店店和桃園民光店。其中一位幸運得主在全家柯達飯店店，最低僅花費138元，購買了多顆茶葉蛋、鮮豆漿以及糙米漿等商品，就將200萬元大獎抱回家。另一位幸運兒則是在桃園民光店，購買了8杯Let's Café咖啡等商品而中獎。

其中一位幸運得主在全家柯達飯店店僅花費138元，就將200萬元大獎抱回家。（圖／翻攝自Google maps）

除了千萬和兩百萬大獎，本期全家還有2位消費者幸運獲得「頭獎20萬元」，開出店舖分別位於全家大園大工店及潭子金潭店。其中一位最低僅花費60元購買起酥蛋糕及軟糖零食就幸運中獎。

另外，為響應財政部鼓勵民眾使用電子發票載具，這期全家也開出1組雲端發票專屬100萬元獎，獎落松指部店，這位得主花費95元購買日式蕎麥沾麵和草莓優酪等商品而中獎。

