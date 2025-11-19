獎都給這對夫妻拿了！ 玄彬、孫藝真奪青龍電影獎影帝、影后
韓國第46屆青龍電影獎由電影《徵人啟弒》成為最大贏家，入圍12項抱走6座獎座（未含人氣獎）。不過真正最大贏家，當屬玄彬與孫藝真夫婦，孫藝真抱走最佳女主角，老公玄彬也以《哈爾濱》當上青龍獎影帝。兩人得獎感言都互相感謝對方與寶貝兒子，閃瞎眾人。
還記得在紅毯上，玄彬被問若夫妻只有一人得獎，他豪氣喊：「一定是我。」而在他之後登場的孫藝真默契滿滿回「他應該會說是他吧。」結果最佳男主角果然念出了玄彬的名字，夫妻倆激動相擁，連前來祝賀的朴正民都插不上話，只能等他倆抱好抱滿後再恭喜玄彬。
玄彬發表得獎感言先語重心長感謝韓國獨立運動家安重根，望向天空表達敬意，他也特別感謝妻子孫藝真「光是存在就給了我巨大力量的妻子藝真，還有我們的兒子，我想對你們說我非常非常愛你們，謝謝你們。」孫藝真在台下笑得甜美，馬上比出愛心回應。
而孫藝真則由頒獎人金高銀、李俊昊念出姓名，她一臉詫異不敢置信，才剛拿完獎的玄彬已經坐在她身旁，彷彿一秒也不想離開老婆，他立刻站起來為愛妻鼓掌，孫藝真在眾人掌聲中上台領獎，她滿臉不敢置信地表示之前入圍時都有準備得獎感言，但這次真的沒有準備，「眼前一片黑。」時隔7年重返大銀幕，成為了人妻也成為了母親，感謝導演、製作團隊的信任，並說出了「謝謝世界上我最深愛的兩個男人，金泰坪（玄彬本名），以及我的寶寶金宇信（音譯），和你們分享這份榮耀。」再度贏得全場羨慕的掌聲。
第46屆青龍電影獎得獎名單： 最優秀作品獎：《徵人啟弒》 導演獎：朴贊郁／《徵人啟弒》 男主角獎：玄彬／《哈爾濱》 女主角獎：孫藝真／《徵人啟弒》 男配角獎：李星民／《徵人啟弒》 女配角獎：朴智賢／《窺鏡》） 新人男演員獎：安普賢／《凌晨兩點的惡魔》 新人女演員獎：金度延／《單細胞女孩與校園怪談》 新人導演獎：金惠英導演／《沒關係，我沒事！》 攝影／照明獎：《哈爾濱》 劇本獎：《終極對弈》 音樂獎：《徵人啟弒》 美術獎：《戰，亂》 剪輯獎：《異能5：死了一個超人以後》 技術獎：《徵人啟弒》 短片獎：《In Our Day》 最多觀眾獎：《我和我的殭屍女兒》 人氣獎：玄彬、孫藝真、朴珍榮、林潤娥
