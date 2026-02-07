獎金發送出包! 送韓圜給成比特幣 韓Bithumb誤發62萬枚引發市場狂售潮

[Newtalk新聞] 南韓大型加密貨幣交易所 Bithumb 驚傳重大作業疏失， Bithumb 於 6 日晚間發送活動獎金時，原應向 249 名用戶發放總額 62 萬韓圜，卻誤將金額以「 62 萬枚比特幣」形式發送，造成部分用戶帳戶瞬間出現巨額資產，並引發市場劇烈波動。

根據《韓聯社》報導， Bithumb 於 6 日晚間 7 點發送活動獎金，約 20 分鐘後發現錯誤，並於 7 點 35 分起緊急封鎖交易與提領功能。然而，在系統完全阻止前，已有部分用戶察覺異常並迅速拋售比特幣，導致 Bithumb 平台上的比特幣價格短時間內大幅下跌。

報導指出，當時 Bithumb 平台上的比特幣價格原本約為每枚 9800 萬韓圜，卻在短時間內暴跌至 8111 萬韓圜，跌幅明顯。 Bithumb 表示，價格波動約在 5 分鐘內恢復正常，平台的預防清算系統也有如期運作，並未造成用戶因異常波動而爆倉。

Bithumb 進一步說明，事件發生後已追回 61 萬 8212 枚比特幣，另有 1788 枚遭用戶賣出後陸續回收，目前仍有約 125 枚比特幣尚未取回，依現行市價估算，價值約 133 億韓圜，折合新台幣約 2.87 億元。

不過，此事件也引發外界質疑是否存在所謂的「幽靈比特幣」。根據 Bithumb 去年第三季公布的資料顯示，平台實際保管的比特幣僅約 4 萬 2619 枚，卻能一次發出 62 萬枚，引發帳務透明度疑慮。對此， Bithumb 強調公司具備嚴格的會計管理機制，客戶帳戶所顯示的資產數量皆有實際對應，否認存在虛構或超發比特幣的情況。

