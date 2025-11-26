獎項代辦 │《盛事年華》奧迪室內設計團隊 杜康生 —— 榮獲英國IAA倫敦設計獎 - 金獎

本作以巴黎歌劇院為靈感，演繹一座「時光沉澱的藝術殿堂」。團隊透過現代設計詮釋拱形結構與巴洛克曲線，揉合幾何秩序與金屬光澤，使線條於層序間錯落有致，宛若徐緩奏響的空間樂章。此外，米白與暖金色韻傾瀉其間，讓古典氣息與當代韻律相融，凝聚文化底蘊與美學格調的藝術聖堂。

INTERNATIONAL AWARDS ASSOCIATE（IAA）的初始目標和使命於2012年確立。經過四年的籌備，IAA在 2016 年成功舉辦了兩場獎項競賽。我們計劃每年舉辦一次新的獎項競賽，以履行我們的使命——成為一個提供設計領域卓越標準及評估並獎勵的媒體平台。通過認可全球創意專業人士的優秀表現，我們可以幫助他們獲得曝光率、工作與銷售機會、擴大客戶群——並通過這樣做將整個行業提升到一個新的水平。

2025英國IAA倫敦設計獎

奧迪室內設計團隊 杜康生《盛事年華》作品介紹

設計以ART DECO風格的石材拼花構築層次，開展一齣關於比例與光影的環境歌劇。一樓接待前廳與大堂藉米白石材鋪陳肌理，金屬飾條與懸垂水晶燈細織其間，描繪其莊麗恢宏氣勢。立面以對稱手法為筆，結合金屬構件與石面相互輝映，視線依循弧形階梯蜿蜒而升，使曲線與水晶光澤交織成畫。同時，天花融入LOGO圖紋，將品牌精神化幻化為空間語彙。地坪採取面包石鋪敘，其立體紋理道出洋行與商號的歷史印跡；電梯廳設計復古樓層指示燈，於細節間點亮文化溫度。

二層洽談區延續拱形語境，勾勒輕盈連綿的場域意象。三層場域以大地色系鋪展，搭配銅條與木飾立面，並透過深淺有致的木色板塊，形塑動態視覺美感。此外，壁爐暖光照亮其中，凝鍊一闋復古與現代共生的建築樂曲。

設計嚴選天然石材與木質飾面展現材質本真，兼具環境友善與耐用特性。拱窗與百葉引入自然光與氣流，使環境更顯澄澈舒心。面包石材見證商業的更迭，承載場域層次與歷史文化。設計於自然材質與人文精神間取得平衡，創造恆久的永續價值。

