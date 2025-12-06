楊子

自從有了女友之後，時間就被她所占據，倒也不是她的問題，而是巨蟹座個性使然，渴望穩定，渴望有一個家，想要照顧人。我試圖把私人時間再度區分，卻發現自己的時間不斷減少，隨著愛情越來越升溫，卻也難以遏止這樣的過程。我也想過，未來結婚後，時間應該會越來越少，但這是鐵錚錚的事實，是不可逆的。

結婚之後，成家立業，有份穩定的工作，有位相愛的妻子，這樣的人生當然夫復何求。只是，這樣的過程不盡然完美，還是需要有許多要努力的空間。就想悄悄成為兩人之間的距離，就是彼此都想要有獨享的時間，因為這樣的時間才會讓人喚起在一起的時間有多麼珍貴，人們總說小別勝新婚，對於離別而言，才懂珍惜。

真正住在一起的時候，偶爾會想起分隔兩地的時間，那時候奮不顧身，在周五一下班就立刻飛奔到有對方的所在地，那是一種甜蜜的負擔。總會對於這樣的辛苦覺得還好，因為只要看到對方那些辛苦的感覺就完全消失，後來透過努力終於能在一起，所以更珍惜能在一起的時間，但是，就幾乎沒獨享的時間，都是兩人的。

雙方也曾討論過這樣的話題，會想依據實際情況來做出不同的調整。後來才知道這樣的設定，是因為彼此雙方都有愛，之所以需要空間，是因為還是不適應的，同時也需要一點空間喘息。那也許是種對於雙方的在意，但真正的原因，還是渴望擁有一點自由，就像能夠短暫忽略掉眼前的壓力，其實這樣的感受就已經足夠。