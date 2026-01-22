獨厚傅崐萁人馬？藍營花蓮縣長提名驚爆爭議 「他」揚言採法律行動
即時中心／潘柏廷、許雯絜報導
國民黨花蓮縣黨部昨（21）日宣布花蓮縣長初選結果，被視作國民黨立院黨團總召傅崐萁人馬、吉安鄉長游淑貞因超越前花蓮市長葉耀輝40%支持度，將建請黨中央提名或徵召，但葉耀輝相當不滿，不僅認為自己被偷襲，更認為縣黨部的提名作業大有問題，因此今（22）日下午3時與資深媒體人何啟聖一同前往黨中央申訴。對此，葉耀輝坦言，未來一定會採取法律行動。
回顧花蓮縣長黨內提名爭議，據葉耀輝的說法，先前花蓮縣黨部主委盧新榮去年（2025）9月8日親口說，黨內初選會在今年（2026）5月登場，但後來都沒告知要提前作業，單憑1月8日要他去委員會說明過後，就說要採全民調，但自己從來沒收到縣黨部的書面通知，而且知道用全民調的消息還是從報紙得知。
等到他宣布正式的參選理念後，縣黨部又在1月13日時用書面通知，要他前往黨部與另一名候選人游淑貞共同討論怎麼做全民調；但因和盧新榮過去講的不一樣，也認為要按照選花蓮市長經驗，必須上電視辯論，但游淑貞則拒絕上電視，對方更要求立即做民調，因此讓葉耀輝沒答應參與民調工作。
豈料，葉耀輝後來才知道縣黨部要做民調，而且是在15日開始做民調至17日，由於自己沒準備讓大家催票，甚至黨部沒公告，更沒有在電視發布民調消息；更何況採樣、各地區比例等都沒說清楚，就說游淑貞民調大幅領先，縣黨部就要建請中央提名與徵召候選人，因此他今天與何啟聖前往黨中央申訴後，受訪坦言未來一定會採取法律行動。
他指出，雖中央黨部稱現在都在做協調工作，但他反問像新北市長的協調工作已經那麼多、那麼久，為什麼都還沒出來？但花蓮縣卻只用9天就能做出來，因此認為這樣的協調工作有大小眼之分，而花蓮縣的協調工作如此匆匆忙忙，很難讓他身為要參選的人信服。
同時葉耀輝也認為，花蓮就要辦一場公開、公平、公正的初選，而且民眾有知的權利，當然要上電視讓民眾知道政見在哪裡、表現好不好，這才是讓所有縣民、黨員可以全力支持國民黨在花蓮的選舉。
此外，葉耀輝也期盼何啟聖，由於對方有意參選，但是卻被縣黨部擋在外面，「只要是好人才，不應該摒棄」，他提到自己以前擔任教授時選花蓮市長，也被認為是空降，但花蓮人非常善良願意接納優秀的人，因此相信何啟聖可以把理念闡述出來，讓花蓮縣民與黨員可以接納的話，應該是不錯的人才。
此外，葉耀輝指出，所謂法律行動就是維護自己的權益，盧新榮去年9月8日曾和他說要在今年5月初選，但現在卻變成這樣子，甚至9天就完成初選，因此認定盧新榮有背信、意圖讓他不當選；現在屬於協調階段，而縣黨部直接建議中央提名或徵召另一名候選人，而中央黨部對於這件事情並沒有回應。
最後，葉耀輝也透露，當初有用Line傳給盧縣一，現在自己還按照盧新榮先前的說法，會在5月邀請游淑貞正式公開上電視做3場政見發表及言詞辯論，因為花蓮縣民與黨員有知的權利，而當時盧新榮也說尊重他的想法。至於游淑真要不要參與，他也不知道，但盧新榮當時也說樂見其成。
前花蓮市長葉耀輝（左）、藍營資深媒體人何啟聖（右）。（圖／民視新聞）
原文出處：快新聞／獨厚傅崐萁人馬？藍營花蓮縣長提名驚爆爭議 「他」揚言採法律行動
更多民視新聞報導
藍白又出怪招！打算「點菜式」放行民生預算 政院傻眼：為難公務員
國民黨快看！不滿花蓮縣長黨內民調 「他」偕何啟聖赴黨中央踢館
恐創憲政首例！總預算遭惡卡近5個月 阮昭雄：藍營縣市、台南皆受衝擊
其他人也在看
科學園區宅等嘸人？「號稱上萬工程師搶買房...」內行人：多數AI廠區只剩荒草野狗｜房市觀點
「少子化危機」你一定聽過，甚至還可能讀過幾篇房子蓋這麼多，突然哪天少子化少到一個大家光繼承就不小心有一兩棟房子的臨界點到來時，房價就會就會因為過剩開始崩盤的文章。然後數據顯示台灣已經快要連續60個月「生不如死」，也就是死亡人數超過新生人口數了，這一切彷彿就在往你讀過「少子化房價崩」的論調推進。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名
在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 306則留言
長子開戰控貝克漢6罪狀！小兒子「1動作表態」不忍了：你以為你是誰
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀，家庭紛爭延燒。據了解，布魯克林在公開聲明中曾提及，自己在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。如今貝克漢小兒子克魯茲也表態了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 12則留言
今年會冷到何時？過年天氣如何？專家預測了
節氣已進入「大寒」，今天台北市出現11.4度的低溫。會冷到什麼時候？過年的天氣又是如何呢？天氣風險分析師吳聖宇、簡瑋靚在節目上對春季氣候做出預測分析。天氣多一典 ・ 2 小時前 ・ 7則留言
台積電VIP換了？傳魏哲家向蘋果提震撼要求
[NOWnews今日新聞]AI蓬勃發展，並成為時代浪潮，在此之下，傳出蘋果已經不再是台積電的頭號客戶，有知情人士指出，由於台積電主要營收來源已轉向其他領域，未來恐不再給予蘋果優先出貨待遇。此外，台積電...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 42則留言
每天吃超過2片「罹癌風險增18%」 台人最愛這款早餐！被WHO認證是一級致癌物
近年來健康意識抬頭，不少人開始注意健康飲食，如今台人愛吃的1早餐，被WHO認證是「一級致癌物」，醫師更提醒，每天2片就增18％大腸癌風險。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 發表留言
遺產多少內不用繳稅？房子如何分配給子女繼承？1人1間不是真正的公平！施昇輝：遺產分配前一定要知道的事
大部分人對「遺產規畫」的想法，多數會先聯想到「稅務規畫」，但我認為如何「分配遺產」恐怕才是第一要務。遺產稅的規畫，主要著眼點在於生前遺產的轉移，減少未來遺產稅的課稅基礎。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前 ・ 11則留言
女醫怨「重男輕女」自己總被犧牲 父母控：信仰改變被洗腦！
被家人二度通報失蹤的台南婦產科醫師侯娟妃，接受《鏡週刊》採訪時回憶，自己成長於重男輕女的家庭，自小由外婆帶大。她表示，從小對弟弟百般照顧，弟弟想要她的玩具、腳踏車，往往最後都歸弟弟所有，自己則被視為理所當然的付出者。她感嘆，自己在家中始終是隱形、可被犧牲的那一個。長大後甚至就連弟弟購屋、外甥留學與矯正牙齒的費用，也全由她買單。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 30則留言
新／台灣夫妻仍失蹤！阿蘇火山參觀區「即刻封閉」全力搜救
台灣一對夫妻20日到熊本觀光時，搭乘觀光直升機，於阿蘇火山口發生空難失聯至今，當地相關單位仍在全力搜索中。最新消息指出，阿蘇市長松嶋和子親自宣布，從現在開始封閉火山口參觀區，直到找到失蹤者後才會重新開放。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 24則留言
2026唐綺陽上半年星座財運排行榜！魔羯恐入不敷出，「第1名」會有超多賺錢機運
唐綺陽老師的2026上半年星座財運排行榜來了！來看看在新的一年有上榜的人，會分別面臨什麼樣的財務問題，以及有機會迎來什麼賺錢的機會！記得同時看太陽與上升星座。 2026上半年唐綺陽星座財運最差排女人我最大 ・ 9 小時前 ・ 10則留言
鴻海攜三菱FUSO合資成立巴士公司 拚下半年完成交易
三菱FUSO卡客車株式會社與鴻海（2317）今（22）日 共同宣布合資成立巴士公司，現任 MFTBC 巴士事業部負責人高羅克人（Katsuto Kora）將擔任新公司執行長，並將以鴻華先進開發的 MODEL T 與 MODEL U 作為首波合作車款，雙方已簽署正式協議，目標於 2026 年下半年完成交易，不過仍需經各方達成最終共識，並取得相關董事會、股東及政府監管機構批准。Yahoo股市 ・ 3 小時前 ・ 3則留言
川普決策髮夾彎！格陵蘭島潛在協議曝光 紐時：丹麥將割地供美軍建基地
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導美國總統川普（DonaldJohnTrump）於昨（21）日宣布，日前已與北約秘書長呂特（MarkRutte）針對丹麥屬地格陵蘭的未來發...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 60則留言
詹能傑救女喊「衣服堆得像山」 死者父：妻長年撿拾回收物
詹能傑救女喊「衣服堆得像山」 死者父：妻長年撿拾回收物EBC東森新聞 ・ 2 小時前 ・ 9則留言
高度警戒台灣隊！日媒盛讚「勢不可當」 經典賽有望扮黑馬讓日本武士翻船
體育中心／綜合報導經典賽開打在即，日本大聯盟專家村田洋輔撰文分析各國戰力，點名台灣隊勢不可當，有望扮演黑馬扳倒日本武士隊，不得不防。FTV Sports ・ 5 小時前 ・ 39則留言
快訊／2台人搭「阿蘇觀光直升機」失聯！火山口發現機體「嚴重毀損」：機身序號已確認
[FTNN新聞網]記者薛明峻／綜合報導日本熊本縣阿蘇市一架載有2名台灣籍遊客的觀光直升機，上午10點多從阿蘇卡德利動物樂園起飛後，遲遲未返回，其中一名乘客的...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5則留言
將徒手攀101！怎麼解決屎尿問題？霍諾德曝「1招」：不然會引起公憤
本週六(24日)全球傳奇攀岩家霍諾德(Alex Honnold)將挑戰徒手攀登台北101，引起全球矚目。不少人好奇，攀岩多日的人如何解決屎尿問題，霍諾德也公開說明，攀岩多日者現在會捆緊排泄物，放在背包下方，待抵達目的地後，再丟到垃圾稿。「畢竟，隨意亂丟排泄物會引起公憤，萬萬不可！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 35則留言
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 60則留言
迪卡儂廣播喊「8964228」！網嚇壞：是不歡迎誰嗎 前員工解答了
量販店、超市常會聽見店員廣播一串特定數字，用來傳遞商品訊息或店內狀況，不過有網友表示，在運動用品店「迪卡儂」內，竟聽到店員公然喊著「8964228」，讓他不禁直呼「加密比沒加還耐人尋味」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 39則留言
台灣多地跌破10度！又濕又冷原因曝光 預計「這天起」有望回溫
即時中心／高睿鴻、魏熙芸報導今（22）早全台各地、尤其北部民眾，出門上班上學時，可能都會感覺到明顯寒意；氣象署科長林伯東說明，我國目前正受到強烈大陸冷氣團影響，所以各地確實都有出現低溫。不過他也說，大概從明（23）日白天以後，就會逐漸回溫，一直持續到下週一（26日），才會有下一波冷空氣抵達。他續指，今天清晨最低溫主要出現在台北、桃園、新竹、苗栗以北、宜蘭與金門等地，大約僅10度左右；馬祖僅6度、最低溫則是連江南竿5.7度。民視 ・ 5 小時前 ・ 1則留言
貝克漢才發聲！維多利亞「遭長子控6大罪狀」心碎出手了 1招擬止血
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）近來陷入家庭風暴。26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）繼日前大動作封鎖父母社群帳號後，今（20日）無預警發出千字長文，首度公開指控父母長期操控家庭敘事、干涉婚姻，並傷害他的妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）等6大罪狀。而外界也好奇維多莉亞的下一步動作。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11則留言