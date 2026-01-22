獨厚傅崐萁人馬？藍營花蓮縣長提名驚爆爭議 「他」揚言採法律行動

即時中心／潘柏廷、許雯絜報導

國民黨花蓮縣黨部昨（21）日宣布花蓮縣長初選結果，被視作國民黨立院黨團總召傅崐萁人馬、吉安鄉長游淑貞因超越前花蓮市長葉耀輝40%支持度，將建請黨中央提名或徵召，但葉耀輝相當不滿，不僅認為自己被偷襲，更認為縣黨部的提名作業大有問題，因此今（22）日下午3時與資深媒體人何啟聖一同前往黨中央申訴。對此，葉耀輝坦言，未來一定會採取法律行動。

回顧花蓮縣長黨內提名爭議，據葉耀輝的說法，先前花蓮縣黨部主委盧新榮去年（2025）9月8日親口說，黨內初選會在今年（2026）5月登場，但後來都沒告知要提前作業，單憑1月8日要他去委員會說明過後，就說要採全民調，但自己從來沒收到縣黨部的書面通知，而且知道用全民調的消息還是從報紙得知。

等到他宣布正式的參選理念後，縣黨部又在1月13日時用書面通知，要他前往黨部與另一名候選人游淑貞共同討論怎麼做全民調；但因和盧新榮過去講的不一樣，也認為要按照選花蓮市長經驗，必須上電視辯論，但游淑貞則拒絕上電視，對方更要求立即做民調，因此讓葉耀輝沒答應參與民調工作。

豈料，葉耀輝後來才知道縣黨部要做民調，而且是在15日開始做民調至17日，由於自己沒準備讓大家催票，甚至黨部沒公告，更沒有在電視發布民調消息；更何況採樣、各地區比例等都沒說清楚，就說游淑貞民調大幅領先，縣黨部就要建請中央提名與徵召候選人，因此他今天與何啟聖前往黨中央申訴後，受訪坦言未來一定會採取法律行動。

他指出，雖中央黨部稱現在都在做協調工作，但他反問像新北市長的協調工作已經那麼多、那麼久，為什麼都還沒出來？但花蓮縣卻只用9天就能做出來，因此認為這樣的協調工作有大小眼之分，而花蓮縣的協調工作如此匆匆忙忙，很難讓他身為要參選的人信服。

同時葉耀輝也認為，花蓮就要辦一場公開、公平、公正的初選，而且民眾有知的權利，當然要上電視讓民眾知道政見在哪裡、表現好不好，這才是讓所有縣民、黨員可以全力支持國民黨在花蓮的選舉。

此外，葉耀輝也期盼何啟聖，由於對方有意參選，但是卻被縣黨部擋在外面，「只要是好人才，不應該摒棄」，他提到自己以前擔任教授時選花蓮市長，也被認為是空降，但花蓮人非常善良願意接納優秀的人，因此相信何啟聖可以把理念闡述出來，讓花蓮縣民與黨員可以接納的話，應該是不錯的人才。

此外，葉耀輝指出，所謂法律行動就是維護自己的權益，盧新榮去年9月8日曾和他說要在今年5月初選，但現在卻變成這樣子，甚至9天就完成初選，因此認定盧新榮有背信、意圖讓他不當選；現在屬於協調階段，而縣黨部直接建議中央提名或徵召另一名候選人，而中央黨部對於這件事情並沒有回應。

最後，葉耀輝也透露，當初有用Line傳給盧縣一，現在自己還按照盧新榮先前的說法，會在5月邀請游淑貞正式公開上電視做3場政見發表及言詞辯論，因為花蓮縣民與黨員有知的權利，而當時盧新榮也說尊重他的想法。至於游淑真要不要參與，他也不知道，但盧新榮當時也說樂見其成。

