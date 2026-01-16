即時中心／林韋慈報導

民眾黨前主席柯文哲在競選總統期間提出「兩年條款」，現任8名立委中，除劉書彬、陳昭姿外，包括黃國昌、黃珊珊等6人將照該條款於2月1日辭職，獨留陳昭姿。黃等人已於2月5日簽署辭職書並送交立法院，立法院於2月9日發函各單位。依《公職人員選舉罷免法》規定，立法院註銷名籍後將公函送交中選會，並於15日內公告遞補名單。







民眾黨「兩年條款」推行過程歷經多次風波。前立委吳春城因壯世代爭議，提前一年請辭，其空缺由東吳大學政治系教授劉書彬遞補，而陳昭姿，因民眾黨前主席柯文哲承諾完成代理孕母解禁議案後才卸任，因此未與其他6名立委一同遞交辭職書。

據了解，黃國昌等6人於2月5日完成辭職書簽署並交付立法院，立法院於2月9日發函秘書處等單位，並提醒相關單位查照辦理應結事項。此案也列入週二程序委員會議程草案中討論。

依《選罷法》規定，不分區立委除以書面聲明放棄遞補者外，若出現缺額，由各政黨登記的候選人名單依順位依序遞補。遞補程序自立法院註銷名籍公函送達中選會起，須於15日內完成，中選會完成相關作業後將公告遞補名單並回函立法院，完成遞補程序。

原文出處：快新聞／獨厚陳昭姿！黃國昌等6人確定去職 立院已開跑流程

