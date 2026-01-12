獨嘉首創孩子向上登高風險向下降低 愛嘉義2+1體力腦力+美力練出自我保護力

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】嘉義市政府警察局「嘉有兒少不迷網-2026拒絕數位性暴力MINI登高賽暨保護與照顧自己身體」活動獨一無二登場，場面熱烈。

為落實拒絕數位性別暴力及防制兒少性剝削之正確觀念，嘉義市政府警察局特別結合嘉義市北回慢跑協會、人文新境牙醫診所、蘊韻有限公司等單位於115年1月11日上午在警察局舉辦「嘉有兒少不迷網- 2026拒絕數位性暴力MINI登高賽暨親子繪本共讀體驗活動」，透過系統性教育宣導與多元互動課程，強化兒童自我保護意識，並促進家長及社區對相關議題的重視。

前幾年「創意私房」案件爆發後，社會驚覺性影像遭散布的年齡有下降的趨勢，嚴重侵害兒少的性自主權，尤其現今人手一機的網路時代，建立正確的數位身體界線觀念更要從小做起，因此嘉義市政府警察局特別結合民間社團與企業，公私協力合作規劃這場獨嘉首創、跨域合作、翻轉婦幼安全宣導的活動，開發小朋友「愛嘉義2+1的能力－體力腦力+美力」練出自我保護力，活動開場由霹靂小組攻堅演練揭開序幕，歡迎15組30位親子家庭加入數位防暴小尖兵的行列，接著以Mini登高賽揭開序幕，將警察局變身為登高賽場，鳴笛聲一響，小朋友競速登高，透過充滿挑戰與趣味的闖關體驗，引導親子在互動過程中學習遵守規則，有好體力才能建立自我保護的重要觀念；再來靜態課程透過選讀婦女救援基金會出版的《紅線奇蹟》繪本，引導親子認識數位世界的身體界線，開發腦力拒絕數位性暴力。最重要建立美力讓青春期生活更自信，由人文新境牙醫診所吳帛霓院長針對「牙弓狹窄如何影響兒童生長發育與學習專注力」進行淺顯易懂的說明，協助家長及孩子了解口腔發育與整體健康、學習表現之關聯；同時蘊韻有限公司張翔舒品牌經理教導孩子正確的潔膚方式，培養良好的生活衛生習慣。課堂上此起彼落的舉手發言、互動熱絡，親子們實際參與討論，讓婦幼安全保護與健康照護的重要觀念，在歡樂的氛圍中自然融入日常生活，拉近與民眾的距離。活動結束，每位全程參與的小朋友都獲得登高比賽完賽證書與數位防暴小尖兵結訓證書1張，寓教於樂、滿載而歸。

警察局局長陳明志表示，我們的社會可以透過保護、愛護與守護更積極的保障婦幼安全，從教育如何自我保護、再到同理愛護他人、進而發揮守護社區的功能，婦幼與兒少安全不能等到傷害發生後才來補救，我們可以做更多預防工作，從小建立正確觀念，讓孩子清楚知道什麼可以、什麼不可以，並且知道遇到問題該向誰求助，才能真正降低數位性別暴力與性剝削的風險。婦幼安全與兒少權益的保護、愛護與守護是一項長期且需要跨域合作的工作，更需要家庭與社會一起重視，嘉義市政府警察局未來將持續結合社區、學校與民間資源推動相關宣導與教育活動，透過多元宣導形式深化婦幼安全意識，讓新的一年從「嘉平安 幸福+1」開始，實踐全齡共享、世代宜居、安心安全、幸福永續的嘉義市。

圖：獨嘉首創！孩子向上登高 風險向下降低。愛嘉義2+1 體力腦力+美力 練出自我保護力。嘉義市政府警察局「嘉有兒少不迷網-2026拒絕數位性暴力MINI登高賽暨保護與照顧自己身體」活動獨一無二登場，現場相當熱烈。（記者吳瑞興翻攝）