「獨坐輪椅尋妻」迷路 民權暖警助返家團圓

【警政時報 林家嘉／台中報導】台中市一名謝姓老翁日前因思念妻子，獨坐輪椅外出尋人，卻在途中迷路受困街頭。所幸台中市政府警察局第一分局民權派出所員警即時伸援，協助他安全返家與家人團圓。事發於日前上午11時，熱心民眾報案稱在台中市西區向上路一段與民權路口附近，發現一名坐在輪椅上的老翁神情迷惘、疑似迷途。員警連宇銓獲報後立即趕赴現場，最終順利協助老翁與家人團聚，化解一場可能的走失危機。

中市警一分局員警細心協助迷途老翁下車返所休息，展現溫暖助人精神。（圖／記者林家嘉翻攝）

警方指出，現場發現謝姓老翁（30年次）獨自坐在輪椅上，衣著整齊、精神尚可。當員警上前關心時，老翁僅回應「來找我的妻子」，但無法清楚說明姓名或住址。經警方耐心詢問得知，老翁獨自搭乘計程車自南屯區前來，疑似因思念妻子而離家外出尋找。考量當時天氣炎熱，警方隨即協助將老翁帶返派出所休息，並提供飲水解渴。

經確認身分後，警方立即聯繫家屬。稍後，老翁之子謝男（62年次）趕抵派出所，見父親平安無恙，激動地向員警表達感謝。他表示，父親雖行動尚可，但因記憶力退化，偶爾會自行外出，家人發現人不見後正焦急尋找，沒想到警方已經先一步找到，讓全家鬆了一口氣。

民權派出所員警協助老翁與家屬團聚，溫馨畫面令人感動。（圖／記者林家嘉翻攝）

第一分局呼籲，家中如有年長或失智長者，家屬應多加留意行蹤，建議替長輩配戴防走失手環或留存聯絡資料，並可向地方政府申請協助服務，以利警方能在接獲報案時第一時間通知家屬，共同守護長者安全。

