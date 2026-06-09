《獨奏者之舞》重構被遺忘的臺灣音樂史

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記者王丹荷／綜合報導

入圍2026台北電影節「最佳紀錄片」及「最佳剪輯」的《獨奏者之舞》今（9）日舉行首映會，導演李立劭與他的母親舞蹈教育家林絲緞出席。李立劭表示，父親李哲洋的故事反映了臺灣歷史的處境，「許多重要的人物、文化與記憶不斷被忽略、遺忘，又被後人重新發掘與詮釋，希望透過這部紀錄片，讓更多人看見父親長期投入原住民與民間音樂研究的熱愛。」

首映會上，國立臺北教育大學校長陳慶和特別到場，補頒李哲洋畢業證書。陳慶和表示：「學校秉持追求真相、人權與轉型正義的精神，透過頒發名譽畢業證書，希望能撫慰受難者跟家屬的創傷記憶。」林絲緞則回應道：「期盼政府與社會記取歷史教訓，以公平、審慎的態度對待人民，避免類似的人權迫害再次發生。」

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李哲洋走訪各地、深入原住民部落進行民歌採集，為1960年代臺灣民歌採集運動的重要先驅之一；同時翻譯大量音樂著作、主編近20年的《音樂文摘》，在資訊封閉年代，即使未曾出國，為臺灣樂迷與知識界打開接觸世界音樂思想的重要窗口。

導演李立劭與舞蹈教育家母親林絲緞出席《獨奏者之舞》首映會。（公視紀錄觀點《獨奏者之舞》提供）