獨子屢性侵3姊妹！她心寒放棄求助 媽還逼作假證

新北市一名少女多次遭親哥性侵。（示意圖／翻攝自pexels）





新北市一名男子阿輝（化名）屢次侵犯親姊姊與兩位妹妹，父母得知後卻只說「離他遠一點」，事發後姊妹遭安置，阿輝卻屢次違反保護令回家，再次對15歲的大妹小琳（化名）伸出狼爪，下場曝光。

根據判決書，2023年3月19日晚間，小琳在書房用電腦時，阿輝正好返家，假借聊天名義對小琳伸出狼爪，不顧小琳拒絕對她性侵得逞，事後小琳心情憂鬱，與學校教官談話時才吐露被哥哥性侵，並表示當時家人都在家，但因為父母要保護阿輝，並沒有進行任何行動，不久後小琳就辦理了休學。

廣告 廣告

小琳國小時就曾遭到阿輝性侵，卻因為家族重男輕女，父母只說「離她遠一點」，讓小琳被安置到國二才回家，沒想到剛回家沒多久就再次被性侵，她當時已是「半放棄狀態」，覺得父母也不會管這件事，只希望阿輝的侵犯快點結束。小妹也證稱，媽媽希望小琳作假證，讓阿輝不用坐牢。

同年9月，法院核發保護令，要求阿輝需離小琳住處50公尺以上，但阿輝以「媽媽叫我回家」為藉口，以每周一次的頻率回家，甚至利用小琳使用電腦的時間，繼續與小琳共處，嚴重違反保護令。

根據小琳驗傷紀錄，小琳下體被驗出男性DNA，足以證明小琳被性侵，根據諮商紀錄，小琳覺得自己不重要、習慣忽視自己的需求，事後也相當自責自己害哥哥無法回家，庭審時甚至因為擔心而哭泣，並沒有誣陷阿輝的動機。

法官認為，阿輝在2015至2019年間曾對自己的姊姊、小琳、小妹性侵，身為兄長沒有對妹妹盡保護責任，不顧小琳心理、人格發展之健全性，對小琳性侵，還明知保護令內容，還以每週1次的頻率，返回住處違反本案保護令。

新北地院依成年人故意對少年犯強制性交罪，判阿輝3年6月徒刑，另又犯成年人故意對少年犯違反保護令罪，處4月徒刑，可易科罰金12萬。可上訴。

東森新聞關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110

更多東森新聞報導

覬覦酒吧妹妹！說好旅館陪聊不碰 噁男下秒性侵

趁意識不清伸狼爪！麻醉醫坐1年2月牢 再慘賠118萬

英國醫遭控性侵38名病患 最小受害者「不到13歲」

