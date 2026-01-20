即時中心／温芸萱報導

新北市蘆洲日前發生震驚社會的雙屍命案，一對廖姓夫妻在家中遭人持開山刀狂砍37刀身亡。警方調查後鎖定36歲獨子涉有重嫌，嫌犯案發當天向父母要錢，雖拿到5千元仍不滿，與雙親爆發激烈爭執後行凶，犯後逃逸並藏身新莊運動公園過夜，昨晚落網。嫌犯供稱長期家庭不睦、遭嚴格管教，指母親每月僅給5千元零用錢太少，但死者家屬強烈駁斥，指死者老來得子、十分疼愛嫌犯，且每月至少給4至5萬生活費。

新北市蘆洲日前發生一起震驚社會的雙屍命案，一對年近七旬的廖姓夫妻在住處遭人持刀砍殺，身上刀傷多達37處，刀刀見骨，死狀悽慘。

據了解，死者夫妻倆，平時在三重地區賣蔥油餅，在地經營30多年，時常都大排長龍，附近攤商們也說夫妻倆為人和善，很好相處。警方調查後鎖定死者夫妻36歲獨子涉有重嫌，懷疑其因向父母要錢不成，情緒失控釀成倫常悲劇。

快新聞／獨子弒親狂砍37刀！稱「給5千太少」 家屬怒斥：每月至少給4、5萬

死者夫妻倆，平時在三重地區賣蔥油餅，在地經營30多年。（圖／民視新聞資料照）

警方指出，嫌犯供稱案發當天返家向父母討錢，拿到5千元，但仍嫌錢少，與雙親爆發激烈口角，隨後持開山刀朝父母猛砍，造成兩人當場死亡。犯案後，嫌犯隨即逃離現場，先躲藏於新莊運動公園過夜，直到昨日晚間6時許，才在附近巷弄遭警方逮捕。

警方進一步查出，廖男平時無固定工作，生活開銷與吃住皆仰賴父母。案發後離家時，僅帶走1千元，搭乘計程車花費約200元，其餘多用於超商消費，落網時身上僅剩587元。

嫌犯落網後被帶回分局製作筆錄，面對媒體詢問犯案動機及是否悔恨，全程低頭不語、神情冷漠，未有任何情緒反應。據了解，嫌犯供稱自小遭父母嚴格管教，常被打罵，長期家庭不睦，「已經忍很久了」，並指母親每月僅給5千元零用錢，是導火線之一。

不過，死者家屬對此說法強烈反駁。今日上午，死者姪子一早前往分局，情緒激動表示無法接受嫌犯說詞，甚至揚言等嫌犯筆錄結束後要「揍人」。他指出，死者夫妻為老來得子，平時對嫌犯相當疼愛，與「家教嚴苛」的說法明顯不符。

家屬也澄清，嫌犯母親並非只給每月5千元，而是每月至少4至5萬元生活費，認為嫌犯說法刻意扭曲事實。詳細犯案動機，仍待檢警進一步釐清。

