獨子深夜開車外出 撞民宅磚牆、電桿 噴飛草叢亡

離奇！怎麼開的？凌晨苗栗通霄一名29歲李姓男子開車外出，疑似失控，自撞民宅前圍牆後，撞斷電桿，車卡進樹叢，人噴飛車外，頭骨碎裂身亡，死因釐清中，但兒子深夜出門卻喪命，讓母親好痛心。至於李姓男子有沒有酒駕要等相驗報告，而事故原因仍待警方調查釐清。

深夜時段，路口監視畫面可以看到雙黃燈閃爍，一台藍色轎車就這麼疾駛而過，最後衝撞民宅圍牆，再衝進樹叢裡。

附近民眾：「碰一聲啦，我有起來啦，聽到救護車的聲音我才起來。」

半夜突然碰一聲很大聲，民眾驚醒，出來就看到民宅前紅磚圍牆，被撞的支離破碎，再往樹叢裡面看，一輛藍色轎車車頭全毀、前保桿掉落、安全氣囊爆開、車門也歪裂，一度沒發現駕駛，後來找到人已經倒臥在旁邊，失去生命跡象。

附近民眾：「那邊有煞車痕從路中一路到旁邊去，撞到別人圍牆撞進圍牆，那可能有卡到水溝才飛起來。」

這起驚悚的車禍就發生在1/5凌晨12點38分，苗栗通霄台一線五南里路段，一名29歲的李姓男子開車，疑似開到高速失控，一路煞煞煞煞不住，滑行15公尺車輪卡到水溝，拋飛16公尺撞上民宅圍牆，還撞斷電線桿，車卡進旁邊樹叢，李姓男子再從駕駛座噴飛進樹叢 頭骨碎裂明顯死亡。

苗栗通霄分局第一組組長吳煒健：「一名29歲李姓男子，駕駛自小客車，因不明原因車輛失控偏移，自撞民宅圍牆，當場失去生命跡象，至於駕駛有無飲酒部分仍須鑑驗。」

重回現場，可以看到煞車痕還清晰可見，旁邊農田也有車輪印，據了解，李姓男子家中有兩名姐姐，他是小兒子，媽媽不知道兒子那麼晚出門，到底要去哪裡，到了早上才知道寶貝兒子出意外了，至於李姓男子有沒有酒駕，要等相驗報告出爐，詳細的車禍原因，仍待警方調查釐清。

