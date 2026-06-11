獨家》美國安會取消會晤鄭麗文

13:50 更新 記者鄒景雯／台北報導

原本據國民黨訪美團成員透露，鄭麗文主席一行可望在美東時間10日午後，前往美國白宮拜會國安會官員，親藍媒體也在今日有所報導。不過，據瞭解，鄭麗文一行在10日下午同時間，並未如訪團所稱出現在白宮，原訂與國安會官員的見面也在未告知原因的情況下取消。

根據華府的外媒圈透露，在先前的多方洽排下，鄭麗文一行原本表定的與國安會官員會見，並不如外傳在白宮進行，而是改在AIT華府總部，見面官員也不如3月台中市長盧秀燕訪美時的資深主任層級，但最後無法成行。

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華府媒體圈研判，主要原因恐怕是鄭麗文連在美國的期間，多日來依舊對軍售、台美關係，甚至指控第一島鏈安全合作為「冷戰思維」等言論，讓美國政府大感意外和不解所致。不僅如此，由於國民黨在行前大砍特別預算，鄭麗文此行從一開始，陸續被多位參眾議員取消見面的消息一直就沒有停過。

一位華府外媒記者私下表示，8年1.25兆的軍購特別條例，是台美雙方研議的結果，鄭麗文卻將之誣指為「空白授權」，並指控民進黨政府「貪污」，就讓此地國安及軍方系統大感不滿，因為這形同也在指涉美方有問題，無疑是對他們的羞辱，更是把國內的政黨政治放在自己的國家安全之上，而這些說法和北京高度雷同，更讓人氣結。事實上，多年來曾經發生重大軍購弊案的，也只有國民黨的執政時期。

按照過去的接待慣例，台灣縣市首長、政黨主席等政界人士前往華府訪問時，除了AIT華府總部，美方多會另外安排其前往白宮與國安會人員交流，以增進其對台美關係、區域整體安全情勢有更深一層的了解。不久前台中市長盧秀燕、民眾黨主席黃國昌都曾前往白宮的艾森豪大樓與國安會資深主任晤談。這次鄭麗文則是在AIT的國安會降級官員安排都被取消。

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