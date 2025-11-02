獨家人物專訪》開創美國餐飲王國輸出台灣精神 台灣囝仔丁懿辰獲海外台商磐石獎、海外十大傑出青年

總統賴清德(左)與海外台商磐石獎輝月集團創辦人丁懿辰(右)。(資料照，記者田裕華攝)

〔記者廖家寧／台北報導〕今年度同時榮獲「海外台商磐石獎」與「海外十大傑出青年獎」的旅美企業家、輝月國際餐飲集團(Kizuki International LLC)創辦人暨執行長丁懿辰(Brandon)接受本報專訪談他的「台灣情」經營哲學，他深耕美國市場建立起輝月餐飲王國，在疫情非常時期決定與員工共體時艱，主動提供員工薪資補助，也自發性回饋社會，免費供應在地孩童與居民愛心便當，讓美國西岸品嚐台灣味與台灣情，證明海外品牌也可以輸出台灣文化價值與台灣精神。

輝月旗下品牌包括日式拉麵與居酒屋品牌「Kizuki Ramen & Izakaya」、「Supreme Dumplings 逸品湯包」及「Swish Swish 樂洵火鍋」，版圖橫跨華盛頓州、奧勒岡州、印第安那州、德克薩斯州、伊利諾州、加利福尼亞州，重點城市包括西雅圖、舊金山，目前持續籌備新店展店，明年初預計會擴大版圖。

回顧疫情期間，丁懿辰表示，美國有小費文化，大部分餐飲業員工的收入來源過半是來自內用客人的小費，疫情封鎖期間內用客人銳減，不少員工在背學生貸款，也有員工是單親家長，是家中唯一的經濟支柱，生計勢必受到影響，甚至他聽聞有員工手頭緊靠刷信用卡度日。因此為緩解員工經濟壓力，就與公司高層開會研議要針對個別員工需求提供薪資補助。

丁懿辰表示，當時高層聽到要給員工薪資補助時都深感擔憂，畢竟疫情已讓生意慘淡，還要支出額外開銷，疫情還沒結束恐怕公司就先倒了，但他堅持這是必須做的事，公司最重要的資產就是員工，一定要照顧員工，如果員工迫於生計還要去找額外的打工，到最後人力流失，公司也就散掉了。

丁懿辰續說，顧及員工隱私，他一對一去了解每一位員工生活上遭遇什麼難題，需要調薪多少才能維持生活開銷，需要幫忙的員工，公司就盡全力幫他調薪，過程中也發現員工對公司很有愛與認同感，甚至站在他的立場為他著想說餐廳疫情營收驟減，但店租還是要繳，可以與公司一起撐下去。

丁懿辰指出，回饋社會方面，很多美國學校會提供免費的營養午餐，但疫情期間封城，學校也關閉，低收入戶的學子就要挨餓，因此他決定要發起「Feed the Children(餵飽孩子)」活動，任何人進店表示需要營養午餐，餐廳就完全免費提供便當，不會要求要消費才送，也不會要求證明，只要有需要愛心餐，餐廳就提供。

丁懿辰續說，當時印象很深刻是一名牽著兩個小朋友的媽媽在店門口猶豫了很久，最後進店表示需要外帶兩份愛心便當，他看著媽媽讓兩個小朋友在餐廳門外的長椅上吃著便當，媽媽透過餐廳的落地窗與他對到眼，她臉上的表情就是終於能餵孩子吃一頓飯的表情，是安心又感激的眼神，讓他格外印象深刻。

丁懿辰表示，其實當時輝月集團在西雅圖的規模也不大，約10家店，很多員工就跟他反映，大型速食餐廳等餐飲龍頭集團企業都沒在自發提供愛心餐，輝月當時只是小本生意的社區家庭餐廳而已，但他認為「就是因為人家不做，所以我們才要做」。

丁懿辰表示，當時輝月是西雅圖唯一一個餐飲品牌持續供應學子愛心餐，直到學校解封後恢復上課，那時候供了幾千份午餐給西雅圖的小朋友吃，就算餐不是給小朋友的，大人有需要也沒問題，「我也相信也是有需要的人，我們不會為了很少很少的人，然後去犧牲的大部分真正有需要的人，所以我們是一直做，一直做。」

談及獲得兩項指標性獎項的心情，丁懿辰表示，身在海外，更能感受到台灣精神的可貴，這兩個獎項不只是個人榮耀，更是所有努力讓世界看見台灣的人共同的光榮，也期待年輕世代可以從他的經驗看見「台灣人也可以走這麼遠」，身為台灣人是非常值得驕傲的事。

