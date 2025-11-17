獨家全紀錄「纏鬥片」 黃國昌、館長PK柔術 讚昌：很不簡單

館長陳之漢與民眾黨主席黃國昌日前PK柔術，TVBS全程獨家紀錄，體型差距明顯的兩人展現了柔術的魅力與挑戰性。值得一提的是，黃國昌過去一年來透過勤練柔術，成功減重17公斤，體脂肪也從30%下降至16.8%，展現了驚人的毅力與成果。館長對黃國昌的表現給予肯定，認為他能在忙碌的政治工作之餘堅持運動，實屬不易。

柔術PK「難上加難」，館長讚黃國昌:很不簡單。（圖／TVBS）

在這場柔術PK中，兩位男人之間的較量無需多言，但恐怕也是因為無法說話，從畫面中可以看到黃國昌面對館長時滿臉漲紅，畢竟兩人本就不在同一個量級。教練在一旁指導：「右腳可以放鬆，在手肘上坐起來。」當兩人交換位置PK時，館長笑著表示差一點脫臼。教練繼續指導：「背躺出去」、「用你的手肘卡他的腰」。館長在對決中表情自若，展現出經驗豐富的一面。

黃國昌表示，館長其實沒有用盡全力。館長則謙虛地說，他們練習的時間比較久，黃國昌能做到這樣已經很不簡單。館長特別讚賞黃國昌的努力：「你看他還要騎腳踏車、練柔術、練重訓，又要問政，又是黨主席，所以我覺得很多人說沒有時間運動，其實時間是擠出來的。」

勤練柔術一年，黃國昌瘦身有成.掉17kg。（圖／TVBS）

對比今年1月拍攝的畫面，當時的黃國昌曾喊出「我不行了」，與現在的表現形成鮮明對比。黃國昌形容去年的自己「基本上就一塊放在砧板上的肉，看人家要怎麼搞你」。數據顯示，黃國昌從去年11月的94公斤、體脂肪約30%，減至現在的77.1公斤、體脂肪16.8%，成效顯著。

記者也與黃國昌進行了小小的PK。（圖／TVBS）

平時有健身的記者也與黃國昌進行了小小的PK，並感嘆黃國昌「很有力量」。對於黃國昌的表現，館長表示：「我覺得他在國會為人民喉舌，而且我認為柔術很像禪修。」黃國昌將持續以柔術「修練身心」，展現運動與政治生涯的結合。

