獨家公式揭密！台積電、鴻海本益比洩天機！黃世聰鐵口直斷：現在買最甜

財經中心／師瑞德報導

財經專家黃世聰分析，台積電憑藉2奈米「一個人的武林」優勢，晶圓報價將大漲，以本益比25倍推算，明年上半年股價有望挑戰2000元大關。鴻海方面，受惠AI與手機雙引擎，明年EPS估達18元，股價攻上300元不難，若電動車發酵更上看400元，近期回檔即是甜蜜買點。（圖／翻攝自《三立財經台》）

台股多頭列車還沒停！《三立財經台》主播李昕芸在《94要賺錢》與財經專家黃世聰在節目中深入剖析台股雙雄：台積電與鴻海的未來走勢。黃世聰語出驚人表示，依照EPS與本益比公式推算，台積電（2330）在2奈米製程助攻下，明年上半年就有機會挑戰2,000元大關；而近期回檔的鴻海（2317），在AI、手機與電動車「三箭齊發」下，攻上300元絕對不是難事。

公式算給你看！台積電2奈米報價大漲 明年坐2望3

黃世聰指出，台積電今年EPS約落在64元，以本益比25倍計算，股價高點約在1500至1600元。展望明年，隨著2奈米製程量產，晶圓報價將從2萬美元跳升至3萬美元，營收爆發力驚人。預估明年EPS可達76至80元，同樣乘以25倍本益比，股價目標直指2,000元。

「為什麼說是上半年？」黃世聰解釋，下半年美國面臨中期選舉，經濟變數較多，因此上半年將是台積電股價衝刺的最佳時機。他更預言，若看到2027年，EPS甚至有機會挑戰100元，屆時股價恐將呈現「500元一階」的階梯式跳漲，明年2000、後年2500並非空談。

鴻海被甲骨文拖累變「甜甜價」 300元只是基本盤

至於鴻海，黃世聰認為近期股價從265元回檔，主要是受到甲骨文大跌的外部因素拖累，反而造就了「超跌」的甜蜜買點。他分析，鴻海明年在AI與手機雙引擎帶動下，EPS保守估計可達18元，以17倍本益比計算，股價上看300元。

「如果要挑戰400元，關鍵就在電動車！」黃世聰強調，鴻海董事長劉揚偉的佈局已獲外資按讚，長線若電動車營收發酵，EPS若衝上24、25元，股價就有望見到4字頭。他呼籲投資人別沒耐性，現在的休息是為了走更長遠的路，鴻海還有百元以上的上漲空間可以期待。

台積電2026年攻上兩千? 一公式算給你看! 三星.英特爾靠邊站! 台積2奈米續稱霸全球｜94要賺錢 李昕芸feat.黃世聰

鴻海2026年攻上300元? 一公式算給你看!高盛喊鴻海400元..得等? 長線三部曲靠"它" ｜94要賺錢 李昕芸feat.黃世聰

