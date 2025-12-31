獨家唱北跨！李千娜辣露屁股蛋「狂深蹲一週」 雨中踩12公分高跟鞋險滑倒

「臺北最High新年城—2026跨年晚會」31日晚間7點在市政府登場，儘管天公不作美，外頭下雨，仍不減觀眾熱情。獨家獻聲台北的李千娜，踩著12公分高跟鞋，以一身超火辣勁裝帶來一連串組曲，炒熱全場氣氛。她受訪時透露，老公黃尚禾和兒女今天都有愛相隨，一起陪著她工作，而她更為了這套服裝勤練屁股。

李千娜腳踩 12 公分高跟鞋，以一身超火辣勁裝登台北跨年。（圖／北市府觀傳局 提供）

李千娜今天不畏低溫，帶來三段組曲，分別為〈胭脂馬拄到關老爺〉、〈愛情研究院〉、〈愛人醉落去〉、〈望月想愛人〉，及〈真心換絕情〉、〈再會吧心愛的無緣的人〉、〈無法度按捺〉，最後用經典歌曲〈查某囡仔〉、〈不曾回來過〉及〈心花開〉結束演出。

廣告 廣告

李千那受訪時透露，因下雨關係舞台相當溼滑，表演過程中一度差點滑倒，但她仍努力保持鎮定，順利完成舞台。被問到穿這麼辣會不會冷？她直喊：「完全不會冷！」，坦言一上台後腎上腺素飆升，表演時反而非常享受，早就忘了冷這件事。她也笑說，身邊工作人員都相當擔心她，準備了不少暖暖包。

李千那受訪時透露，因下雨關係舞台相當溼滑，表演過程中一度差點滑倒。（圖／北市府觀傳局 提供）

李千娜透露，這套服裝其實上週才拍板定案，因為會小露屁股，所以只有短短一週時間可以調整狀態，笑說自己把握所有空檔時間鍛鍊，「不管是早上刷牙、晚上洗澡刷牙，只要想到就開始深蹲，希望可以狀態很好。」而身高171公分的她，體重竟只有47公斤，不過她表示，自己都有好好吃飯，要大家別擔心。

那老公黃尚禾是否事先知道這套火辣造型？李千娜說，定妝時對方有看到，「他只擔心我有沒有吃飯、會不會冷。」而老公與兒女今天也都有到場陪伴，一起跟著她跑行程，不過因為寶寶作息較早，待會就會回家好好陪伴家人。

李千娜透露，老公黃尚禾與兒女今天也都有到場陪伴，一起跟著她跑行程。（圖／北市府觀傳局 提供）

展望2026年，李千娜也提前預告新計畫，表示明年將有新的影視作品推出，同時期許有全新專輯及巡迴演唱會，請粉絲們多多期待。

延伸閱讀

直播/澳洲煙火接力邁入2026 雪梨歌劇院繽紛登場

美秀集團登北跨超叛逆！唱一半鼓手鍾錡突「開吃香蕉」 親曝背後含義

網路出現4則跨年夜恐嚇言論 刑事局查獲1嫌