獨家圖輯》「罕見」！豪雨過後大量「魟魚」 被沖到路面蠕動掙扎求生

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因該在水裡的生存「魟魚」，受到連日大雨，水池溢流後被沖到馬路上不斷掙扎。(記者李惠洲攝)

〔記者李惠洲／高雄報導〕受到滯留鋒面影響，南台灣的高雄在今天上午有強降雨，大雨來的又快又急，位於澄清湖青年活動中心旁的水池溢流出來，池內的「魟魚」被沖到路面上。

民眾經過鳥松區文前路時，看到路上有生物在蠕動，仔細一看竟是罕見的「魟魚」(俗稱魔鬼魚)，共有3尾被沖到馬路上，一隻死亡，另2隻不斷蠕動呼吸掙扎求生。

由於「魟魚」尾部上方具有致命性的毒棘，知名的已故澳洲「鱷魚先生」史帝夫·厄文(Steve Irwin)就是遭一隻短尾魟(刺魟)的劇毒尾刺刺中心臟而不治身亡，許多民眾好奇停下來拍照，但沒人敢去觸碰。

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由於「魟魚」倒臥路面，機車騎士如未注意很可能輾過而摔車，萬一又被尾部毒棘刺傷，可能造成生命危險，幸好有人拿鐵鏟將這3尾「魟魚」拎到一旁的水池。

因該在水裡的生存「魟魚」，受到連日大雨，水池溢流後被沖到馬路上不斷掙扎。(記者李惠洲攝)

「魟魚」不斷在路面蠕動呼吸掙扎求生。(記者李惠洲攝)

「魟魚」尾部上方具有致命的毒棘。(記者李惠洲攝)

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