獨家專訪雷虎董座／雷虎拿到認證切入美國軍工鏈 陳冠如：拚2月進入美國防部供應商名單

雷虎科技董座陳冠如表示，雷虎無人機是亞洲第一個進入Blue UAS認證清單的台灣廠商。

切進美國軍工供應鏈，靠的不是喊口號，而是一張難度極高的入場門票。雷虎科技去年9月取得「Blue UAS」認證，全亞洲成為第一家通過的無人機廠商，也讓公司正式進入美國國防部軍用無人機生態體系。雷虎董事長陳冠如直言，下一關卡就是2月揭曉的名單，「能不能進美國防部供應鏈，就看這一役。」

去年9月，雷虎科技正式通過美國國防部體系的Blue UAS（藍牌）認證，這項審查嚴格、流程繁瑣的認證被視為美國軍用無人機供應鏈的基本門檻。「全世界入榜也不過四十多家。」雷虎董事長陳冠如認為，這不只是技術合格，而是「被美國信任」的象徵。

廣告 廣告

也正因為這張「藍色王牌」，雷虎正式叩關美國國防部最新推動的 Drone Dominance Program（DDP）計畫。該計畫是美國因應現代戰爭型態與不對稱作戰需求所推出的關鍵專案，核心目標在於建立可大量消耗、快速補充的無人機戰力。

雷虎無人機成功進行擊靶測試，具備AI自動標定與人工操作能力，符合國防部甲型無人機規格。圖／翻攝自中科院

根據美國國防部公布資訊，DDP計畫目標在2027年前採購超過30萬架低成本、單程攻擊無人機（One-Way Attack drones，OWA），並採取四階段淘汰制。第一階段將於2026年2月16日正式啟動，初期將從全球廠商中選出25家供應商，進入所謂的「無人機挑戰（Gauntlet）」實兵測試；首批3萬架無人機預計於2026年7月前完成交付。

「現在戰爭不是比誰的武器貴。」陳冠如說得很白，廉價無人機已被視為戰場上的「消耗品」，現在戰爭不可能再用一枚動輒百萬美元的飛彈，去對付僅需幾萬美元的無人機，而這正是不對稱作戰的核心邏輯。

也因此雷虎近年研發策略非常明確，聚焦一次性、任務型無人機。「無人機種類很多，但我只選在戰場上最有價值、各國政府願意長期投入的那一種。」陳冠如認為，農用與一般商用市場早已是紅海，根本也拚不過中國，真正具備政策力道與長期預算支持的，是軍用商規與一次性無人載具。

雷虎布局美國製造，其無人機符合美國國防部非紅供應鏈要求。圖／翻攝自雷虎

事實上，雷虎早在去年9月，即以 Overkill 第一人稱視角（FPV）自殺式無人機，成為首家、也是目前唯一進入美國國防部「Blue UAS Cleared List（藍色無人機清單）」的台灣廠商。該清單目前全球僅40多家平台入列，一旦列名，美國軍方與政府機關即可直接採購，無須再進行額外審查，等同取得參與DDP的正式門票。

為符合美方供應鏈與資安要求，雷虎也同步完成美國在地布局，已與美國合作夥伴組成聯盟，規劃在俄亥俄州進行組裝與測試，關鍵零組件與核心研發仍由雷虎主導，確保產品符合「非紅供應鏈」，取得美國信任標準。

從Blue UAS藍牌認證資格，到DDP實兵測試門票名單，雷虎這條路走得其實不快，但妙在走得夠早。陳冠如總結：「越是火紅的產業，越需要準備。只要你被認可，資金、訂單自然會來。」隨著2026年2月名單即將揭曉，雷虎能否正式躋身美國軍工核心供應鏈，不只牽動公司下一步布局，也成為台灣無人機產業高度關注的關鍵指標。

雷虎科技台中、桃園廠已不夠用，董座陳冠如表示，已在嘉義大埔美工業區購地設立新廠。圖／雷虎



回到原文

更多鏡報報導

獨家專訪雷虎董座／雷虎一次性攻擊秘密武器 陳冠如：造一艘無人快艇只要3天!

獨家專訪雷虎董座／耐斯二代模型控切進高科技無人載具 陳冠如：我攏做憨代誌這條路走了快十年

獨家專訪雷虎董座／陳冠如因為走了這一步？ 雷虎開啟了軍工一片天

整座島替他辦葬禮！冒牌「曼聯傳奇」闖蕩希臘10多年 本尊大器回應