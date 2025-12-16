獨家專訪》「不副署」反年改？ 卓揆：上街也改變不了違憲事實

對於不副署反年改法案，退休公教人員恐上街頭？行政院長卓榮泰今日接受專訪表示，希望他們能夠冷卻下來，上街也改變不了違憲的事實。(記者陳鈺馥攝)

〔記者陳鈺馥／台北報導〕藍白聯手反年改，立法院三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退撫條例」部分條文修正案，確定停砍公教人員年金，並停止退休所得替代率調降回溯至2024年。對於政院若「不副署」，退休公教人員可能上街抗議？行政院長卓榮泰今日接受本報專訪表示，不會考慮到支持者很多就去做，或支持者少就不做，而是會考量國家財政基礎及憲政秩序。他們應該要冷卻下來，上街也改變不了違憲事實。

卓榮泰指出，年金改革重要的是，有無合乎財政紀律及憲政秩序，有無合乎世代正義，社會還有農民、勞工、漁民等，他們所拿到的社會保險相對比較低，現在你把公教人員所得替代率調降停止，將嚴重排擠年輕一輩的公教人員，也會影響其他類別的保險對象。

卓榮泰談及，這些被影響的人現在沒有站出來反對，倒是有一位「李先生」先站出來了。自己最近看了一部預告片，文案提到「人們總是在事後後悔悲劇的發生」，雖然這些人還沒站出來反對(指反對藍白通過的反年改法案)，但反對的聲音漸漸出來了，要讓大家知道世代分配的不公平，會造成財政的影響。

卓榮泰說，修法後要撥補、多支出7000億元，等於全民要負擔3萬元，這不只是錢多寡的問題。舉例來說，現在我們已在討論農保的問題，老農每個月只有8100多元。「你說公務員偉大，難道農民不值得偉大嗎，但農民只有8千多元，農民如果多一點，社會公平可以建立起來，我們正在討論這些！」

卓榮泰直指，釋憲已對年改宣告合憲，合憲就是繼續往前走，不應該破壞憲法、破壞現狀，更何況已經執行那麼多年，「天下本來無事、何處惹塵埃」，不能為了滿足這些族群，而忽略其他族群的提升，我們注重的是這個，不然花錢買聲量誰都會做。

卓榮泰認為，國家經濟發展很快，今年GDP規模已經來到28兆，明年編列歲出預算可以大幅增加，國家是有能力做更多的建設。對於人民的福祉、國家整體建設、AI新十大建設，都應該大刀闊斧，把錢用到這上面。希望他們能夠冷卻下來，上街也改變不了違憲的事實。

