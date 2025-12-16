獨家專訪》「不副署」藍白違憲惡法 卓榮泰：我們已忍無可忍
〔記者陳鈺馥／台北報導〕藍白惡修「財劃法」掏空中央財源，政院所提覆議案又遭立法院否決，行政院長卓榮泰15日正式宣布「不副署」，成為憲政首例。卓揆今日接受本報專訪表示，去年禁伐條例時，我們退讓了，追加預算的法案一直來，屢屢破壞憲法及預算法規定，我們已經忍無可忍！
卓榮泰指出，憲法第70條規定，立法院對於行政院所提預算案，不得為增加支出之提議。如果要大幅增加歲出支出，必須徵詢行政院意見，然後政府要去找出財源，有必要還得進行修法，這是憲法及預算法所規定的。
卓榮泰透露，去年為了讓中央政府總預算通過，在處理禁伐條例時，他們願意照這樣做，我們退讓了，用追加預算的方式編列禁伐補償補貼。但自此之後，在野不斷提出增加預算的草案，「一直來、一直來，沒有中斷這樣的行為」，完全沒有依照憲法及預算法相關規定。
卓榮泰舉例，在野黨聲稱是提法律案、不是預算案，但是預算編列100元，你不能替我編列101元，連增加1元都不能，所以怎麼可能本來沒有的案子，你編列一個法律案，本來0元然後就要編列100元，屢屢破壞憲法及預算法的規定。
「我們已經忍無可忍！」卓榮泰說，以財劃法為例，立法院是既編列預算，又審查預算，失去了民主制衡。依憲法規定，行政院是編列預算，立院負責審議預算，你可以刪減、加註意見，但不能僭越憲法的精神，所以維護憲法是它一定要做的事情。
卓榮泰強調，希望中央政府總預算、國防特別條例(指「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」)能夠盡快付委，可以修正後來執行。現在應該要建立「憲政秩序」，希望立法院能提福國利民的法案，行政院就會來執行，該副署生效的，就會來執行，但是像那種破壞財政紀律、憲政秩序的，對主權安全造成重大威脅的，我們就沒有執行的義務。
