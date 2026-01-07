獨家專訪》中兩用物項禁輸日 石平：日在半導體製造可把中國卡死

日本參議員石平今表示，日本在半導體製造也可以卡中國脖子，要卡的話，也會把它卡死。(記者羅沛德攝)

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國宣布對輸往日本、可能具有軍事用途的品項實施出口管制，東京方面已提出強烈抗議。來台灣訪問的日本參議員石平今日接受本報專訪直指，日本在半導體製造方面也可以卡它脖子，日本要卡的話，也會把它卡死。

中國商務部6日宣布，所有具有軍事用途的軍民兩用物項即日起禁止出口至日本；中共中央宣傳部旗下媒體「中國日報」同日報導聲稱，北京當局正考慮對部分中、重稀土相關品項，加嚴出口許可審查。

針對中國可能限制稀土出口日本，石平對此表示，如果中國要這樣做的話，日本在半導體製造方面也可以卡它的脖子，日本半導體製造方面有很多必須技術和素材，日本要卡到它的脖子的話，也會把它卡死。

日台合作交流方面，石平則說，台灣和日本一個重要領域是半導體，雙方可徹底加強合作，日本在整個半導體產業鏈上發揮很重大作用，台灣更不用說了，那是全世界半導體產業的領頭羊，當然也包括美國，自由世界可以在半導體產業密切進行合作。

石平強調，這不僅不依靠中國，反而能夠掐住中國的脖子，用這個來對抗中國的制裁，當然也要加強各種經濟方面的聯繫。還有一個很重要，台灣和日本應該加強官方、政府和政府之間的溝通合作。

石平直言，日本在1972年和中國共產黨政府建交，然後和台灣斷交，日本與中國簽訂日中共同聲明，說要尊重這個共產黨關於一個中國的立場，而日本政府至今還被這個共同聲明束縛著手腳，不能放開跟台灣進行官方正式聯繫。

石平透露，將來在日本國會要對政府提出這一點，建議應該打開這個禁區，以及日本和台灣之間應該非常認真地討論國防安全的合作，共同對付我們共同的敵人中國，因為現實是，中國一直謀劃武力攻打台灣。

