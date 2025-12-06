獨家專訪／中島美嘉影歌雙棲「曾失聰」2026唱北流喊話了

日本平成歌姬中島美嘉將於2026年5月首度在台北流行音樂中心開唱，這位歷經人生起伏的歌手，以其獨特嗓音和感人故事贏得無數樂迷喜愛。出道之初，她便以「雪花」等暢銷曲紅遍亞洲，卻在事業巔峰時罹患耳咽管開放症，被迫暫別歌壇。經過努力復健，中島美嘉如今重返舞台，展現浴火重生的堅韌精神，並持續將台灣粉絲放在心上，預告2026年將帶來全新演出內容，讓歌迷們引頸期待。

中島美嘉將迎接出道25週年，特別宣布2026年5月再度來台，首次選擇在北流舉辦演唱會。她始終將台灣歌迷放在心上，此次來台期間還親臨品牌聯名店，穿上久違的超短裙，讓她感到既害羞又開心。中島美嘉表示，這次演唱會的設計與先前完全不同，希望曾經參加過她演唱會的歌迷不會感到無聊。

中島美嘉預告台灣開唱。（圖／陳旭毅攝、翻攝中島美嘉IG）

中島美嘉的演藝之路充滿挑戰。她性格內斂，求學期間曾被霸凌甚至休學。15歲時四處試鏡想當模特兒，卻意外被唱片公司相中好歌喉。18歲出道就主演日劇並演唱主題曲，一炮而紅。兩年後，她推出人生代表作《雪花》，迅速登上日本歌姬地位。中島美嘉認為，自己並非堅強的人，情緒常如雲霄飛車起伏，但很幸運每次都能接到有力量、能給人影響力的歌曲，讓她變得更堅強。

2005年，中島美嘉主演動漫《NANA》改編同名電影，票房大賣40億日圓，聲勢遍及全亞洲。電影中她帥氣冷酷的形象深入人心，但私底下她是個徹底的貓奴，養了四隻貓一隻狗，回家就喜歡與寵物相處。聽到台灣有猴硐貓村後，她眼睛都亮了起來。

然而，沉重的名氣讓中島美嘉一度迷失。十年前，她罹患「耳咽管開放症」不得不中斷事業，休息短暫半年後硬撐復出，卻傷及聲帶。她的歌曲《曾經我也想過一了百了》彷彿是她人生的寫照。中島美嘉表示，很多人乍聽之下覺得這首歌很負面，但其實歌曲真正含義充滿希望，描寫光明得從最深的低谷開始。

近年來，中島美嘉的耳疾幾乎已痊癒，但赤足登台感受地板震動已成為她演唱時的一大特色。她表示，最能集中精神就是光腳唱歌，雖然穿高跟鞋在台上也很帥氣，但想要好好站穩腳步時就會選擇脫鞋演唱。

中島美嘉擁有多首暢銷歌曲。（圖／翻攝中島美嘉 官方頻道）

睽違多年登上韓國節目時，中島美嘉展現浴火重生的力量，一開口就成為節目中的亮點。她認為，不管是什麼樣的演出，心情上的調適最重要，且唱每首歌曲都是轉變成這首歌的主角，每首歌的角色都不一樣。中島美嘉將痛苦轉化成創作，道盡內心波折，音樂始終是她的救贖。她不只展現出色唱功，這些經歷更為無數經典注入生命力。對於即將到來的台灣演唱會，中島美嘉表示很期待很開心，希望上次來的朋友明年也能來參加。

