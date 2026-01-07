獨家專訪》來台證明台灣是獨立國家 石平：中國有本事就二次制裁

日本參議員石平今日接受本報專訪表示，證明台灣是一個獨立國家的事實，是他來台訪問重要目的之一，這個目的在踏上台灣國土這一瞬間已經達成；中國有本事的話，就再制裁第二次。(記者羅沛德攝)

〔記者陳鈺馥／台北報導〕日本參議員石平遭中國政府制裁禁止入境，他訪問台灣時於松山機場發表談話強調，踏上台灣國土，充分說明中華人民共和國、中華民國是完全不同的國家。他今日接受本報專訪表示，證明台灣是一個獨立國家的事實，這是他來台訪問重要目的之一，這個目的在踏上台灣國土這一瞬間已經達成；中國有本事的話，就再制裁第二次。

石平指出，此行幾個重要目的，一是去年9月他被中華人民共和國政府制裁，禁止進入中國國境，既然禁止進入中國，這次就到台灣訪問，昨天順利進入台灣的國境，這說明中華民國和北京的中華人民共和國不是同一個國家。

石平強調，若按照中共說法，台灣是中華人民共和國一部分的話，按道理就進不了台灣國境，所以自己以行動證明一個簡單的事實，就是台灣完全是一個獨立國家，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。

石平提及，中國政府不讓入境，正好借力打力，利用他們制裁的這個手段，證明台灣是一個獨立國家的事實，這是他來台訪問重要目的之一，這個目的在踏上台灣國土這一瞬間，目的就已達成。

對於是否擔心被中國報復或二度制裁？石平回應，「已制裁過一次了，制裁對我不痛不癢，反過來提高我的名聲和信用度，所以不僅不怕他們制裁，反而有本事的話，就再對我第二次制裁」。

石平直指，自己到日本已幾十年，在中國沒有一分錢的資產，要凍結也凍結不了，沒東西可凍結。父母都不在世了，兄弟也不在中國國內，不擔心他們對親屬做什麼。禁止去中國，不去就行了，本來也沒打算去，「你禁止我去中國，我就每年都來台灣不就行了！」

石平進一步說，他1962年出生於中國，4歲時中國開始文化大革命，雖然是童年，但成長過程看到中國歷經文革、毛澤東時代對人民進行殘酷的迫害施壓。1980年代上大學以後，中國改革開放了，外國資訊進來中國，我們這一代人就開始反省中國共產黨的極權統治。

談到大學時代，石平憶及，我們當時一直在中國搞民主運動，1988年有機會到日本留學，1989年發生天安門事件，共產黨對我們這代愛國青年人，唯一回答就是用坦克鎮壓我們的兄弟、同志，六四事件徹底看透中共政權，「從此不再認為我是中華人民共和國國民，在心中徹底跟這個國家決裂」。

石平指出，六四以後，自己告別中國繼續留學，在日本一個研究所工作一段時間，直到約1995年才第一次回中國，然後發現中國掀起仇日運動，非常莫名其妙。後來調查才知是江澤民政權為了轉移六四焦點，早開始在中國搞反日教育。

石平表示，當時他認為應該讓日本人知道此事，於是就撰寫了一本書，之後在日本評論界活動20多年，在《產經新聞》寫關於中國的連載專欄10多年，因為一直是對中國共產黨持批判態度，提醒日本要警惕中共政權，在日本獲得很多日本人的認同，2007年也順利取得日本國籍。

「日本很多支持者都說，你應該站出來改變日本政治！」石平說，在很多朋友鼓勵下，去年得到日本維新會政黨的公認，出來參與參議員選舉，雖然遇到很多困難，但得到許多日本國民支持，最後順利選上。他主張，未來日本應該要跟台灣加強各方面合作，共同對抗中國霸權主義。

