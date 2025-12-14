獨家專訪／全世界晶圓廠都要它 崇越董座潘重良：明年雙位數成長
在2025年年末，半導體材料整合服務龍頭崇越科技董事長潘重良百忙中接受《鏡報》專訪，明年受惠半導體產業持續擴張，不僅既有業務需求看旺，新產品也有望貢獻營收，潘重良表示，明年維持雙位數成長沒問題。
「最近很忙啊！大概12月底開始就會一直出國，先去日本，回來一天就去大陸。」《鏡報》記者簡單問候近況，但崇越科技董事長潘重良馬上進入工作模式接著說：「大陸待個兩三天，隔一天去新加坡、馬來西亞、越南，就是一路忙到過年前。」他透露，雖然主因是年底了去各地子公司吃尾牙，但「其實還有很多事要談，還要去見客戶啦！」
只要有半導體聚落的地方，崇越科技的版圖就跟著擴張，近年全球有在建新晶圓廠的地區，都能看到崇越的身影，像是美國亞利桑那、日本熊本、德國德勒斯登都有據點，潘重良說：「我們不只是做『那一家大客戶』生意，我們在美國還有跟英特爾（Intel）、德州儀器（TI）做生意，甚至還有美光（Micron），這些業者我們全都有在接觸了。」
崇越科技在半導體材料供應方面領先業界，從台灣大廠台積電、聯電，到美國的美光、英特爾等都是客戶，可謂是半導體擴張、運作不可或缺的「軍火庫」，像是光阻、晶圓、石英製品、研磨液等關鍵材料，穩居領先地位，與日本半導體材料大廠信越化學「好到超過原廠與代理商」間的合作，更是讓崇越在業界有難以撼動的地位。
隨著全球半導體大擴廠，雖然今年才結算到前11個月營收，但作為半導體材料整合服務龍頭的崇越科技，營收已經正式突破600億元大關，潘重良這時語帶謙虛地說：「我不敢以龍頭自稱啦，那個說法也不知道是從哪裡來的，但是我們大概是最大去整合這些材料和設備的。」
展望2026年，用於先進製程的光阻液和矽晶圓展望皆樂觀。光阻產品受惠於2奈米、3奈米先進製程的滿載運作，以及中國新廠家將其指定為基準（baseline），成長可期。潘重良表示，在既有業務持續成長，加上新產品的發酵如先進封裝材料、設備，「明年會維持雙位數成長。」
