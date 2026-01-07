獨家專訪》加嚴入境及歸化 石平示警「中國人」戰時將被動員侵台

反共立場鮮明的日本參議員石平表示，一旦中國要跟哪個國家打仗時，開戰後所有中國籍中國人，例如在日中國人、在台中國人，都會自動成為中國法律的動員對象，幫助中國進行戰爭。(記者羅沛德攝)

〔記者陳鈺馥／台北報導〕反共立場鮮明的日本參議員石平主張，日本政府應對中國人赴日及歸化日本的政策加嚴。他今日接受本報專訪強調，一旦中國要跟哪個國家打仗時，開戰後所有中國籍中國人，例如在日中國人、在台中國人，都會自動成為中國法律的動員對象，幫助中國進行戰爭。

石平表示，對中國人進入日本或歸化日本，他覺得應該加深限制，這不是種族歧視，也不是對中國人有偏見。問題在於，中國人後面有中國共產黨政權，譬如中國「國防動員法」規定，一旦中國要打仗時，開戰後所有中國籍中國人，例如在日本的中國人、在台灣的中國人，都會自動成為該法動員對象。

石平舉例，萬一中國對日本開戰，在日本國內的中國人也會成為動員的對象，須幫助中國進行戰爭。同樣地，若中國要進攻台灣，理論上來說，在台灣居住的中國人，只要是中國籍，同樣會被動員起來幫助中國侵台戰爭。

石平批評，還有很多中國人雖然有日本國籍，但身在曹營心在漢，不斷幫共產黨說話；台灣也是一樣，中配嫁到台灣來，台灣這麼一個文明社會，好好在台灣生活就行，結果你跑到台灣幫中國共產黨說話，這就說不過去，所以加深限制是正確的。

「不是對中國人有什麽歧視！」石平強調，許多中國人雖然到國外，仍保留被中共洗腦灌輸那一套意識形態，很多都改不了，你跑到美國享受民主，一邊罵美國、一邊讚揚獨裁的共產黨，這不是精神分裂嗎？這種人在日本有，估計在台灣也有。

對於有中配在台幫共產黨統戰宣傳，石平批評，既然覺得台灣好才嫁到台灣，台灣也確實比較好，這麼一個民主國家，你就在台灣好好生活，誰也不會干涉你的權利，卻一邊享受台灣福利、享受台灣自由，然後幫中國共產黨說話、攻擊台灣，這就違背天良了。

石平直指，對於這樣的人，台灣政府採取一定措施是完全正當的，愛說中國好，你幹嘛到台灣，回你中國生活不就行了嗎？

此外，中國對台跨境鎮壓、長臂管轄，更將政治人物、立委、企業家列入懲戒台獨清單，揚言終身追責。石平認為，日本面臨同樣的課題，為了對抗共產黨這種蠻不講理，只能減少在經濟上或各方面對中國的依賴。

石平表示，「我不靠你，你也制裁不了我，就像我一樣，不在中國賺錢，在中國沒有一分錢，不靠你中國大陸，制裁對我就毫無意義」。跟中國共產黨打交道，最重要的是不要依賴它，最好不要發生關係，這樣中國就制裁不了你。

石平提及，現實上，日本許多企業為了生意，不得不和中國打交道，估計台灣也有，但這就成為一個軟肋，就會被中共抓住。如果不要被抓住，就只能減少，不是指日本企業、台灣企業不要跟中國打交道，而是至少做到即便被制裁，企業也不會因此受到致命打擊。

