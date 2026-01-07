獨家專訪》勿對中共政權存幻想 石平談「血的教訓」沒一個好下場

日本參議員石平今日接受本報專訪指出，如果中國共產黨佔領台灣，台灣的知識分子、精英將被迫害，大部分台灣老百姓將失去自由。當年很多知識分子不願遷移台灣，要留在新中國做貢獻，後來沒一個有好下場。(記者羅沛德攝)

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國不放棄武力犯台，意圖消滅中華民國，以「一國兩制」統治台灣。日本參議員石平今日接受本報專訪指出，如果中國共產黨佔領台灣，台灣的知識分子、精英將被迫害，大部分台灣老百姓將失去自由。當年很多知識分子不願遷移台灣，要留在新中國做貢獻，後來沒一個有好下場。

石平表示，一部分台灣人可能對中國還抱有一種幻想，認為即便被中國統一了，台灣人依舊能保持現在的生活方式，或接受一國兩制，然後自己生活不受干擾，「我就勸台灣的朋友們，最好放棄這種幻想」。

「我們的父輩、爺輩都上了這個當！」石平指出，1949年中華民國政府被中共打敗，政府遷移到台灣，大陸被共產黨佔領成立了中華人民共和國，當時很多知識分子是對中共政權抱有很多幻想。

石平舉例，中華民國政府撤退到台灣時，當時蔣介石就勸中國的知識分子，你們別留在大陸，趕緊跟我一起走，甚至有派飛機去接他們，但很多高級知識分子對中共有幻想，不跟蔣介石走，要在中國大陸為新中國做貢獻。

石平直指，這幫留在中國的知識分子，後來歷經反右和文化大革命，沒有一個有好下場，沒有一個得到好死，不是被打死，就是自己吊死或跳水死，有的被迫害到家破人亡，這就是血的教訓。

石平提及，曾經當過北京大學校長，也當過國民政府考試院長的胡適，當年有跟著蔣介石一起到台灣，才有得到善終。簡單來講，如果中國共產黨佔領台灣，台灣的菁英、知識分子將受迫害不說，大部分台灣老百姓也會失去自由，台灣也會失去作為一個文明國家。

「中國網路上是公然說，把台灣佔了以後『留島不留人』！」石平說，這個意思是，他們要的是個島，不要你們台灣人，請台灣朋友好好想一想，「留島不留人」是什麽意思。

石平強調，如果還相信一國兩制，你就看看現在香港，中國政府對世界公開承諾一國兩制，結果是一國兩制蕩然無存，居然還有人相信中國共產黨的諾言的話，那就太笨了。

「不知道國民黨為什麽信這一套！」石平說，國民黨在歷史上跟共產黨合作了兩次，兩次都吃大虧，第二次國共合作的結果，就是國民黨政府被趕到台灣來，國民黨怎麼還不反省上當受騙的歷史，多吸取一些歷史教訓。

