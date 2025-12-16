獨家專訪／央行即將開理監事會議 台經院劉佩真：央行打房手段已見成效不會放鬆

台經院產經資料庫總監劉佩真指出，央行第一階段打房已成功扭轉房價只會漲的市場預期，短期內房市將維持量縮、價撐的盤整格局。圖／陳宏銘攝

中央銀行董監事會議即將於明（18）日登場，在第七波信用管制即將滿一年、房市交易量明顯降溫之際，央行是否啟動政策檢討、銀行資金水龍頭會不會鬆綁，成為市場高度關注的焦點之一。曾受邀為公股銀行進行台灣房地產市場簡報的台經院產經資料庫總監劉佩真接受《鏡報》專訪，她將從央行政策角度，讓大家理解台灣房市當前現況、以及未來走向。

專精不動產與半導體產業研究的劉佩真指出，央行這一波不動產管制初期目的，其實很清楚，就是要打消市場對「房價不斷漲、只會漲」的預期。從目前市場反應來看，這個目標已經達標，經過第七波信用管制，房價再往上大漲的機率不高，現在討論的焦點，反而變成「還能向下修正多少？」。

在這樣的轉變下，開發商推案也面臨壓力，市場進入盤整與修正階段。這一年來，雖然部分民營銀行與壽險業者對自用購屋者稍微開放房貸，短期內確實讓部分剛性需求的壓力稍微緩解，但房市景氣還是很冷，即使如此，劉佩真認為央行也不會在此時鬆動扭緊的資金水龍頭，銀行房貸依舊維持偏緊縮的基調，因此目前房市的「量縮、價撐」格局，仍會持續一段時間。

資金偏緊，房市動能自然上不來，劉佩真認為，明年整體房市氣氛仍偏冷，買賣不會太熱絡。即便房價存在修正壓力，但在屋主惜售，加上營建成本、土地成本居高不下的情況下，價格要出現快速、明顯的下修並不容易，買賣雙方仍將維持觀望與拉鋸狀態。

央行在乎的不只是房價被炒高，更重視房地產系統性風險與金融穩定。圖／翻攝自央行

接下來，房市表現會越來越看「地段」。有產業進駐、重大建設撐腰的區域，還是有機會穩走；但推案量太多、離生活機能又遠的蛋殼型重劃區，價格就比較容易鬆動，賣壓也會慢慢浮現。

至於市場最關心的問題，央行到底在什麼情況下，才可能放鬆不動產資金管制？劉佩真指出，央行並非看單一數據，而是會綜合評估多項關鍵指標。包括不動產放款集中度，是否下降到央行要的安全水位；不動產放款占整體總放款比重的變化；以及房貸與建築融資餘額的增減趨勢，這些都是央行高度關注的重點。

從政策角度來看，政府一方面希望抑制炒房、穩定金融體系，另一方面也想照顧真正的剛性需求，在市場最基本的運作動能中，於兩者之間取得平衡。

屋主惜售、營建成本、土地成本居高不下，房價要出現明顯下修不容易。圖／鏡週刊



