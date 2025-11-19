獨家專訪》季辛格轉戰創投，率「獨角獸」來台找隊友：「早餐有想法、晚上討論量產」只有台灣有這速度
卸任英特爾執行長近一年後，季辛格以創投公司合夥人的全新身分重返台灣，行前接受《今周刊》獨家專訪，暢談個人職涯、旗下新創公司技術，以及美國半導體前景。
「我真的非常期待這趟台灣行，期待重新回到這個國家。」11月初接受《今周刊》獨家專訪這天，美國科技創投Playground Global合夥人季辛格（Pat Gelsinger），特地用了這段話開場。
今年64歲的他，更為人熟知的身分，是在2021到2024年間，擔任美國半導體大廠英特爾（Intel）執行長。去年底自英特爾閃電「退休」後，季辛格沒讓自己休息太久，今年3月就宣布加入位於矽谷、明確鎖定「深度科技」（Deep Tech）為投資領域的PlayGround Global。
回顧身分轉換的歷程，季辛格語氣輕鬆地說：「離開英特爾之後，我太太馬上對我說：『你的職涯還沒結束』（you're not done yet），我想這句話的意思是，『我不想要你老待在家。』所以在她的支持下，我很快開始接觸各種機會，包括企業、政府部門、大學教職，甚至私募基金我都考慮過⋯⋯，而在Playground找到的，恰好是我一直夢寐以求的。」
▲（圖／Playground提供）
對深度科技著迷 要讓新創CEO變偉大
說到這裡，季辛格像是賣了個關子稍稍停頓，接著才繼續解釋，自己超過四十年的職業生涯都是個深耕技術的工程師、挑戰真正能發揮影響力的艱鉅任務。而他驚喜地發現，Playground的投資組合中，有許多公司和他志趣相投、致力於追求一些「介於可能與不可能之間」的困難目標，「如果我自己經營一家創投，這些就是我會想投資的公司。」他說。
Playground的投資組合，究竟為何能獲得季辛格超高評價？
這家總資產管理規模逾12億美元的創投公司，多選擇在A輪等早期階段進行投資，但至今已扶植出多家估值超過10億美元的「獨角獸」，例如，能以3D列印技術製造火箭的航太新創Relativity Space、與世芯和創意電子都有合作關係的矽光子晶片新創公司Ayar Labs等。
而一些仍在相對早期階段的新創，潛力也不容小覷。例如能在先進封裝領域、開發改善供電架構晶片的PowerLattice；能透過光通訊系統改善AI伺服器功耗的PicoJool；以及革新光源技術、可望大幅降低EUV（極紫外光微影）設備成本的xLight，無一不是野心勃勃地想為半導體製造領域帶來革命性進展。
這些想拿來解決工程與科學挑戰的「深度科技」，季辛格深深著迷。
採訪當下，他為了解釋xLight開發的新一代光源技術，隨手拿起手邊的筆記本當道具，「想像這是ASML（艾司摩爾）的機器，上面有一塊小東西就是光源⋯⋯，xLight使用的是新型的X射線光源，將使極紫外光刻技術更加先進，不但能持續提高功率與產能，還能降低成本。屆時我會說，這相當於重新喚醒摩爾定律；讓摩爾定律維持下去，幾乎就是我整個職涯所努力的一切。」
摩爾定律：源於英特爾榮譽董事長摩爾的觀點，指積體電路可容納的電晶體數量，每隔18個月會增加一倍，因此在相同成本上，晶片效能更高。
也因為投資組合中的公司，都極度強調先進技術，季辛格認為自己從「工程師執行長」到「創投家」之間的身分轉換，固然需要些許調適，但沒有太多障礙。
「這對我來說是一個調整，但同時，我也有機會讓10家公司或10位CEO變得偉大。我的責任，就是真正運用我45年的從業經驗，放大他們的影響力，讓他們成為改變產業的偉大公司和偉大領導者。」季辛格自信地說：「我認為他們會成功，而這將是我職涯中非常充實的時期。」
看好台灣獨特優勢！早餐有想法 晚上討論量產
想放大投資企業影響力的第一步，就是將這些雄心勃勃的技術創意，打造成實際產品，而這正是季辛格11月18日率領旗下新創團隊造訪台灣的最重要目的。因為早在40年前，他就曾親眼見證英特爾如何攜手台灣企業，打造出成熟的個人電腦供應鏈；某種程度來說，台灣是英特爾得以成就處理器晶片霸業的重要助力。
談到台灣的獨特優勢，季辛格講了個笑話：「我常說，在台灣你可以早餐有個想法，午餐就做出原型，晚上就可以討論量產了。放眼全世界，只有台灣有這個速度。」
著眼於台灣的製造優勢，Playground宣布，PowerLattice等7家新創公司，將會在早期研發階段就與台灣企業展開合作，「確保開發時間不會發生延誤，並且他們的產品將會在台灣生產。」季辛格說。
事實上，Playground早在成立之初，就獲得鴻海入股，並作為在台灣堅實的合作夥伴，雙方也在Playground投資組合中的機器人新創Robust.AI上合作，由鴻海負責生產；今年五月，Robust.AI協作型機器人生產規模進一步擴大，並已被導入全球物流巨頭DHL的美國倉儲中心。
而季辛格早在英特爾時期就與鴻海科技董事長劉揚偉互動密切，「在我整個職涯裡，與他合作過很多項專案。」季辛格加入Playground之後，兩人又多出新的交集，這次台灣行，季辛格透露，劉揚偉也積極協助行程安排。
「我認為，台灣的未來20年將會非常精采，因為未來20年將是最具創新性、科技融合度最高的時代。」季辛格半開玩笑地說，「我最大的遺憾，就是沒能年輕個20歲。」
建立供應鏈基本韌性！海外、美國各半是合理水準
儘管在訪談中不斷盛讚台灣供應鏈、並將台灣定義為美國半導體產業復興的要角，但許多人都還記得，季辛格擔任英特爾執行長的那3年多，可是念茲在茲要擴充英特爾的美國本土產能；川普第二任政府，更是高舉「美國製造」大旗，要求提升美國生產的高階晶片比率。兩相對照，不免讓人感到有點矛盾。
面對這個問題，季辛格顯然有備而來。
「我一直強調的是，美國對製造業的投資不足，需要迎頭趕上。」幾年來持續呼籲美國須重視晶片「自製率」的季辛格強調，他著眼的，一直是美國應該建立基本的供應鏈韌性，「你覺得海外與美國生產的晶片比率應該是要多少，才稱得上韌性？8比2？應該不算。7比3？好像也不太夠。從邏輯上，你能理解海外、美國各半是合理水準，但我們距離這目標，還有很長的路要走。」他說。
基於供應鏈韌性的大方向，他不認為增加美國製造的高階晶片比率，和台美半導體產業間的夥伴關係，存在任何衝突，「台灣與美國攜手，提升產能並增強供應鏈韌性，在AI發展的趨勢下非常重要；就像台積電之於台灣，英特爾也是美國之光，英特爾需要在美國有更多的工廠、發展更先進的製程。」季辛格的語氣中，同時存在對台積電的敬重，以及對英特爾難以割捨的情感。
無論離開多久，英特爾大概都會是季辛格生涯當中最難忘的篇章。
他曾是最受英特爾傳奇執行長葛洛夫（Andy Grove）器重的子弟兵，32歲就成為英特爾史上最年輕的副總裁，2001年成為首任技術長，主導多項定義現代運算的關鍵技術研發。2021年，他在老東家面臨重大危機之際，戲劇性地鳳還巢接任執行長，扛下領導英特爾轉型的重任。
但在執行長任內，季辛格並未成功帶領英特爾重返榮耀、恢復在晶片製造領域的領先地位；反倒是他大力主張切分出的代工部門持續虧損，充滿雄心壯志的先進製程代工服務，也頻頻受挫。
儘管三年10個月的戰績不如預期，但季辛格並不覺得為英特爾制定的轉型戰略有誤，他認為英特爾至今持續尋求晶圓代工服務、擴大製造產能、推進先進製程，都是走在他勾勒出的道路上；近期與輝達（NVIDIA）在GPU（圖形處理器）上的合作協議，則是不錯的策略。
被問及回頭看來，當年在英特爾執行長位置上的決策，是否有些可以修正之處？季辛格用帶著詩意的口吻回應：「我想每個人回顧過去，總會有覺得可以做得更好的地方。你知道，從後視鏡看是很棒的角度；但現實上，還是得從擋風玻璃向前望去。」
他也不忘補充，雖然自己已非英特爾主管，但真心希望這家公司的同事們一切都好，「因為我仍然相信，英特爾對整個產業，對美國，以及對我傾注了多年心血的公司來說，都至關重要。」
那麼，對當下的季辛格來說，擋風玻璃前的風景是什麼樣貌？
「重點是要培養有影響力的執行長，知道怎麼招募人才、做對的商業決定，還要能說好的故事來籌集資金，達成里程碑、贏得客戶。」季辛格的答案是，幫PlayGround投資的每家執行長，變成更好的企業家。
扶植年輕企業家 專注如期完成每一個里程碑
▲季辛格（右4）與Playground Global另一合夥人巴雷特（Peter Barrett，左5）攜手來台，要帶領旗下投資新創，尋求台灣合作夥伴。（攝影／吳東岳）
講起如何協助年輕企業家成長，話題又不自覺地轉回他的「導師」葛洛夫身上。
與外界觀感類似，季辛格眼中的葛洛夫，也是一位極為嚴厲、不假辭色的主管，與他共事的時光，幾乎沒有什麼愉快的回憶；他甚至透露一個年輕時的故事，形容在葛洛夫底下工作，是多麼煎熬。
有一回，季辛格受邀到葛洛夫家中用餐，趁著主人不在，他偷偷詢問葛洛夫的太太伊娃：「為什麼安迪（葛洛夫）總是對我這麼嚴厲？」伊娃看了季辛格一眼，微笑回答：「那是因為他有夠愛你啦。」
當時的季辛格心中，絲毫沒有受老闆肯定的愉悅，「之後偶爾想起，我會覺得也許我並不希望葛洛夫這麼愛我，我也不覺得自己跟他一樣，是個那麼堅強的人。」
數十年後，從學生成為導師的季辛格坦言，自己確實從葛洛夫身上學到「給予壓力、提出尖銳的問題、確保考慮到失敗的可能性」等領導哲學，因為管理的用意「不是對人友善，而是得到對的答案」。只不過差別是，他不會像葛洛夫那樣疾言厲色。
「和安迪工作時，我學到如何讓彼此變得更好。我希望跟我合作的每個團隊，都能保持同樣的專注，以及追求卓越的精神。」他強調，新創公司的責任，是向投資人證明能如期完成每一個里程碑，才能募到下一輪資金，紀律與執行力至關重要。
與Playground眾多新創共同成長，讓離開英特爾的季辛格，生活又一次被工作填滿，「當像是PowerLattice這樣的新創公司，向世人公開亮相的時候，這感覺很令人激動，對吧？」
▲（攝影／吳東岳）
面對AI革命洪流 任何領域都要善用新科技
身為虔誠的基督徒，季辛格認為，自己不論是在英特爾、PlayGound或任何地方工作，追求的永遠是「由上帝引導、比個人更重要的目標」，而他現在的目標，就是重建半導體產業，進一步改善人類的生活。
身處由半導體技術驅動的AI革命洪流中央，季辛格對年輕人的未來發展感到樂觀，並不擔心「AI取代人力將造成大量失業」的現象發生。出生在美國賓州農村的他分析，19世紀的美國，有9成勞動力都從事農業，如今農業從業人口只剩3％，但人類並沒有因此流離失所。
因此，他給年輕世代的建議是，「無論你從事哪個領域，必須成為運用新科技的專家。」例如，金融從業人員思考成為金融AI專家，法務工作思考法律AI的應用，晶片設計同樣需要思考透過AI打造更優秀的產品，「想想看，一個剛入行的新人，如果能夠比現有員工更善於使用AI，一天的工作效率可以是別人的兩倍，就更有機會獲得升遷。」
投入科技產業45年後，季辛格用另一個方式繼續他對於工作的熱愛，「你知道，在我這個階段⋯⋯，儘管我不需要再努力工作，但我仍非常努力，因為和這些人一起共事，讓我非常榮幸。」季辛格在採訪最後，仍不忘分享他從未改變的信念，「要有遠大的目標，直到那些看似不可能的事情，變得不一樣。」
