獨家專訪》從「不執行」到「不副署」 卓榮泰透露心路歷程

行政院長卓榮泰昨宣布不副署「財政收支劃分法」，以此捍衛民主憲政，卓榮泰今(16日)接受本報專訪時透露，去年上任沒多久後，面對藍白惡法時，他其實早已做好「不副署」的打算，只是考量上任不滿一年，不希望升高朝野對立。(記者鍾麗華攝)

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長卓榮泰昨宣布不副署「財政收支劃分法」，卓榮泰今(16日)接受本報專訪時透露，去年上任後，面對藍白強修惡法時，他其實早已做好「不副署」的打算，只是考量當時上任不滿一年，不希望升高朝野對立。他也說，憲法法庭被藍白癱瘓已久，人民已失去耐心、也沒有信心，此刻他不得不捍衛民主憲政。

卓榮泰指出，行政院提出覆議後遭立法院否決，有三個處理方式，一是副署並釋憲、一是副署但不執行，另外還有不副署；其實「副署不執行」，已有提高警消退休金的「警察人員人事條例」、志願役加薪的「軍人待遇條例」的例子，行政院也多次表示，會等待釋憲結果，如果釋憲結果合憲，就會編列預算追溯補發。

卓榮泰坦言，財劃法本想循前面不執行的方式，覆議否決後就釋憲，但憲法法庭被藍白癱瘓後，不知道何時能夠運作，況且這段被癱瘓期間，又有4、500件釋憲案，即便憲法法庭能重新運作，也應先處理超過9成的人民釋憲案。

卓榮泰強調，如果此次覆議否決後不執行，如同前兩例一樣，人民會問，「案子要放到什麼時候」？在野黨提出這麼多的爭議法案，包括中配國籍的問題、救國團、還有反年改怎麼辦？「難道都要這麼做」？國人對釋憲已經沒有耐心了、也沒有信心，對於藍白惡法層不出窮，外界會質疑，政府無法阻擋、無法對國會生態做出改變。

卓榮泰說，其實財劃法他本來是決定不覆議，但後來又決定再給立法院一次機會，但立法院過程依然非常粗糙，也不讓他到立法院說明報告，他無法接受。立法院是怕他去把事實講清楚，也怕人民清楚知道問題所在。

卓榮泰也透露，去年520他上任沒多久後，面對藍白惡法時，其實早已做好不副署的打算，只是考量上任不滿一年，不希望升高朝野對立。他也說，在財劃法遭否決後，他第一時間面對媒體受訪時強調，「沒有必須執行的壓力」，其實幕僚擬的建議稿相對溫和，但他決定加重語氣，向國人說明政府的決心。

