獨家專訪》批中共是流氓政權 石平：簽和平協議也會被當廢紙扔掉

日本參議員石平今日表示，中國共產黨就是一個流氓政權，別以為和平協議這個東西能束縛他們，中共覺得有必要時來簽協議，一旦沒必要，就當廢紙扔掉。(記者羅沛德攝)

〔記者陳鈺馥／台北報導〕被中國政府制裁的日本參議員石平訪問台灣，他今日接受本報專訪時強調，中國共產黨就是一個流氓政權，別以為和平協議這個東西能束縛他們，中共覺得有必要時來簽協議，一旦沒必要，就當廢紙扔掉。若中共統治台灣，台灣民主制度將被剝奪，台灣人只能當二等公民。

石平表示，共產黨政權從未放棄對台灣進行武裝併吞，有可能他們真的要實現這個想法。據說台灣國內有一部分的人，可能對中國共產黨抱有一點幻想，或認為即便台灣被中國合併了，在所謂「一國兩制」下還能維持現在的自由富裕，能在一個文明社會照常生活，如果台灣朋友還有這種幻想的話，最好放棄這個幻想。

石平示警，他太理解中國共產黨，他們絕不會為了道義遵守，更從來就沒有真正遵守，中共為達目的，任何手段都可以。如果中國共產黨統治台灣的話，台灣現在的民主制度，台灣人幾十年奮鬥好不容易得到的自由都會被剝奪掉，然後台灣人就變成二等公民，永遠受到中國共產黨的壓迫。

石平舉例，歷史教訓已經太多了，最近的教訓是香港，英國和中國之間簽訂中英聯合聲明，說「一國兩制」香港回歸中國，然後大家都知道，香港完全變成「一國一制」，香港人失去基本的自由及根本的權益，甚至港人站起來維護自己權益，就遭到共產黨的鎮壓。

石平直指，香港這個現實非常清楚地告訴我們，如果台灣接受一國兩制，被中國支配的話，台灣只能成為第2個香港。希望台灣民眾放棄幻想，想想應該怎麼保護自己的國家、自由，應該從這個角度考慮問題。

針對台灣有政黨認為跟中共簽協議就能換來和平？石平質疑，跟中國共產黨政權簽訂一個什麼和平協議，然後保持台灣的自由，還有人相信？從歷史經驗來看，與中共簽訂協議，他們隨時可以毀棄，譬如1945年日中戰爭結束後，當時的中華民國政府也和共產黨在重慶談判簽訂和平協議，然後沒多久時間，當共產黨把自己力量積蓄起來，就毫不猶豫撕毀協議、發動內戰，結果就是國民黨失去了中國大陸。

石平進一步說，香港回歸也是中國和英國簽訂協議，結果中國政府說那只是歷史性文件。這就是中國共產黨，你們別以為協議這個東西能束縛他們，中共是一個流氓政權，有必要時來簽協議，一旦沒必要，它就當廢紙扔掉，如果幻想和中國達成協議，就能保有台灣自由和安全，那是夢想中的夢想。

「這次來台有個重要目的，就是證明台灣是一個獨立國家！」石平談及，他被中華人民共和國政府制裁，不允許進入中國國境，現在順利進入中華民國國境來到台灣，證明了中華民國和中華人民共和國是不同國家，台灣完全不是中國的，不然他也進不來台灣。

他強調，台灣這個國家來過很多次，有自己的總統選舉、政府、軍隊、警察、貨幣，還有中央銀行，在任何一個要素上，獨立國家所擁有的東西，台灣中華民國都擁有，所以你怎能說，不是一個獨立國家。這是非常簡單明白的事實，幾乎沒有可爭議餘地，台灣中華民國就是一個獨立國家。

