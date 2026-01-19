獨家專訪／改選風暴山雨欲來 陳冠如：旺中派董監不過半國票金才有新氣象

國票金控今年改選董監事進入白熱化階段。圖／鏡週刊

國票金控下屆董事改選戰火開打，《鏡報》專訪耐斯集團二代、國票金董事陳冠如，他直言，官股約20%、鐵桿支持官股的耐斯派約10%，再加上不親旺中集團股東，整體結構已具備過半可能。他認為，官股主導下，讓旺中派不過半，國票金的公司治理才能有新氣象。

國票金控董事改選，已經演變為一場牽動官股與民股重新結盟的權力重組戰。面對《鏡報》的採訪，國票金董事、國票證券副董事長陳冠如分析說，「現在可以這樣說，官股大概20%，再加上我們（耐斯集團）大概10%，和不至於親旺中集團的股東，我相信在官股號召下，統計起來一定是會過半。」

這場改選，被外界視為國票金近年最關鍵的一役。長期以來，國票金股權結構主要股東為旺旺中時集團、台灣領航集團、美麗華、耐斯集團以及泛公股體系。過去多次董監改選，雖然公股陣營屢次試圖擴大影響力，但最終往往仍由旺中集團取得主導優勢。但今年，情勢開始出現變化。

關鍵轉折點，來自去年6月。群益投信發行的ETF00919進行換股，釋出約10%的國票金持股，讓原本相對穩定的股權結構突然出現流動性。市場上的各路資金，像是台鋼、宏泰集團與自然人股東，開始趁勢進場承接，主要股東勢力更廣泛。

國票現任董事陳冠如嗆：旺中派董監不過半、公司治理才有新希望。

與此同時，政府態度也變得格外明確。財政部在今年7月指示公股行庫，持股「不得低於前次改選基準」，形同下達集結令。下半年起，包括兆豐金、土銀、台企銀、合庫、台銀、第一金、彰銀等公股銀行陸續加碼國票金，合計買超超過23萬張；連台灣菸酒公司也加入行列，使泛公股持股比率一舉推升至20%左右。

市場普遍解讀，這是官方提前為董事改選布局，希望在下屆董事會中，取得實質主導權，強化公司治理與經營穩定。

在這樣的背景下，改選氛圍也變得更加激烈。陳冠如並不避諱提到，這段時間針對他的負面消息，多半來自特定媒體體系。「你去看就知道，寫我負面的，幾乎全部都是旺中體系的媒體。」他無奈地自嘲，「我不是聖人，但如果真的有問題，為什麼不去公開資訊觀測站看？」他直言，改選戰可以競爭，但應該有分寸。

目前國票金各方人馬也早已進行聯盟、串聯。三發集團與錦鋐氣密窗，被視為偏向旺旺陣營；台灣領航與美麗華過往多次靠攏旺旺，而擁有約3%股權旗下有安泰銀行的宏泰集團，與外傳持股超過7%的台鋼集團，態度則尚未明朗化。

不過，陳冠如的判斷：「官股現在態度很清楚，加上我們這些民股，中間股東，一定會過半。讓旺旺派沒有過半，我覺得這家公司才會有新的希望。」



