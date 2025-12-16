獨家專訪》明年2000億新興計畫受阻 卓揆：在野黨要讓執政團隊沒政績

行政院長卓榮泰今日接受本報專訪。(記者鍾麗華攝)

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長卓榮泰昨宣布不副署「財劃法」，朝野對立升溫，由於明年度中央政府總預算案至今尚未付委審查，根據統計，明年度新興計畫中，有高達二千億元受影響，無法推動。卓榮泰今(16日)接受本報專訪時表示，在野黨就是要讓執政團隊沒有政績，阻礙國家前進，若沒有這些奇奇怪怪的爭議法案，行政院會有更多量能，規劃公平分配的政策。

卓揆今天下午聽取行政院主計總處盤點明年度總預算報告，根據主總統計，明年度新興計畫約有1000億元無法執行，另，經常性的延續計畫中新增部分也不能支用，估計有1000億元。其中包括縣市管河川147億元、AI新十大建設有100餘億元、TPASS約75億元、疫苗接種70億元、生育補助42億元、校舍整建7億元。

卓揆指出，在野黨不需要考量政府財政的衡平性，不僅杯葛總預算，還強推爭議法案，就是為了讓政府在可以表現時沒有表現，在快要做成決策時大加碼，讓政府推動更困難，在國家前進過程中，阻擋台灣前進。

卓揆強調，今年台灣的經濟成長率上修7.37%以上，若不是藍白提出爭議法案，政府會有更多能量，推出更多公平分配的政策，「這些奇奇怪怪法案，佔據我們太多時間」。台灣在風災後，又面臨美國關稅談判，對政府而言，現在是最重要的時刻，因為藍白的惡意杯葛，讓政府沒有全力發揮，實在很可惜。

卓揆指出，公平分配才是文明社會的指標，政府仍推動提升最低工資外，也請大老闆在引進外籍移工或中階技術人員時，先照顧本勞，替本勞加薪；此外，除0到6歲國家一起養外，包括高中免學費，私立大學的學費補助，其實0到22歲都有不同階段照顧，鼓勵國人生育、再幫忙養育、協助教育。

