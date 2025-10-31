獨家專訪／《有用的鬼》有百億票房女星、北影影帝萬洛加持 導演坦言「一切就是巧合」
泰國獨立恐怖電影《有用的鬼》近期在台灣上映，由導演林金偉執導，演員黛薇卡霍内與北影影帝萬洛隆甘迦主演，電影以奇特的女鬼吸塵器角色為主軸，結合懸疑與人性探索，引發觀眾討論。導演林金偉與萬洛日前特地出席高雄電影節，並接受《鏡週刊》專訪中分享了選角、拍攝與角色詮釋的細節。
談到選角靈感時，導演林金偉表示，外界常以為是因為黛薇卡演了泰國經典鬼片《漆厲人妻》，甚至認為是因為片中的一幕「無止盡伸長的手」而點名她演出，導演澄清：「其實我沒有那樣的能力去選她，因為在泰國，獨立製片類型的電影多數時候只能找藝術片或非商業片的演員。」真正的緣分，是這部片的製片在幫泰國新浪潮拍Netflix《69兩頭勾》，該片的女主角正是黛薇卡，聊天時她提起自己10年沒有拍電影了，製片便順水推舟推薦有一個吸塵器女鬼的角色，因此促成了合作，「一切就是那麼巧合。」
今年5月，《有用的鬼》在坎城影展評論家週（Semaine de la Critique）首映，並獲得大獎；7月萬洛以《白衣蒼狗》成為台北電影節正式競賽單元首位泰籍影帝。導演坦言沒有想過這部片能發生這麼多巧合的事，看到萬洛拿下北影影帝，導演開心到不行，他說：「身為泰國人，看到他能在台灣演電影，還拿到獎項肯定，真的非常開心。」導演也希望能藉此讓更多台灣觀眾想要看《有用的鬼》。
萬洛在片中的銀灰髮造型非常醒目，導演說：「這部電影中的鬼是不願被變成歷史的存在，是非正常狀態。他們仍存在人間，不想被遺忘。」髮色設計從女主角的紅色到萬洛的銀色，呈現出角色之間的對比與故事中非自然的層次感。至於紅色、金色、銀色是否有政治或文化隱喻，導演指出：「在泰國每個顏色都可能被賦予政治意義，但我不想被那個框住。我們選擇顏色主要是依電影美術，讓觀眾自由解讀。」
有觀眾發現電影裡的場景與《金孫爆富攻略》使用了同一棟建築取景拍攝，導演林金偉透露：「其實一開始我是不想用這裡的。」原來本片與《金孫》的「場地組」是同樣團隊，但導演擔心會需要避開很多相同的角度或屋內特徵。找了很久沒有更好的選擇，「選擇這間房子是因為結構特別，它的天花板特別高，與泰國一般房屋有不同的空間感，也能帶來不一樣的氛圍。」
今年台灣有翻拍台灣電影的《冥婚鬧泰大》，也誕生了首位泰籍北影影帝，導演表示自己完全不設限，「如果台灣邀我拍片，或是和台灣演員合作，我都很歡迎。」至於想要合作的台灣演員人選，導演和萬洛看一眼後說：「舒淇！」兩人一致表示非常期待未來合作的可能性，露出超開心的笑容。
