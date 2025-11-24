獨家專訪／林秀玲曝尪「失火也能求婚」 罕談情傷：分手庹宗華心痛2年

資深女星林秀玲接受TVBS娛樂頭條獨家專訪，分享了她豐富的感情經歷與婚姻故事。她坦言年輕時因多段情傷而一度決定「不婚不生」，卻意外遇見比她小4歲的大陸男星姚卓君，被對方的誠意與巧妙追求策略所打動。林秀玲罕見談及與庹宗華的過往情感，透露分手後心痛長達2年。如今16歲的兒子姚銘奇也在專訪中現身，展現母子間溫馨互動。

女星林秀玲罕見同框兒子。（圖／TVBS）

林秀玲在專訪中坦言，她的上半生幾乎都被一段段感情所耗費，曾經因此看淡愛情。她表示，當她決定放下感情執著的那一刻，真命天子反而出現了。原本堅持「不婚不生」的她，遇見了比自己小4歲的大陸男星姚卓君，對方展開了一連串讓人難以抗拒的追求。

姚卓君的追求手法相當特別，總能在各種情境中找到與林秀玲的共同點。林秀玲分享，姚卓君甚至能把失火這種意外事件也轉化為求婚的浪漫台詞。她回憶道，當她提到自己家曾經發生過火災時，姚卓君竟然也說他家有相同經歷，這種巧合最終融化了她的心。

林秀玲與兒子感情很好，丈夫還會吃醋。（圖／TVBS）

現年16歲的兒子姚銘奇也在專訪中驚喜現身，親切地向觀眾問好，自稱是「媽媽的乖兒子」。母子間的溫馨互動畫面令現場所有人都感到溫暖。林秀玲提到，兒子的出生為她的人生增添了無限喜悅。

談及過往感情，林秀玲罕見地提到與庹宗華的戀情。她透露兩人從學生時代就開始交往，但隨著年齡增長，彼此價值觀的差異導致關係經常出現磕碰。分手後，她經歷了長達兩年的心痛，那種痛苦是真實的心臟抽痛感。

如今，林秀玲已將過去的情傷拋諸腦後，專注於現在圓滿的家庭生活與演藝事業。出道超過45年的她，依然活躍於演藝圈，希望能為觀眾帶來更多優質作品。

