獨家專訪／直諫台灣！歐洲議會議員示警：擋國防預算中國一定很高興

德國籍的歐洲議會友台小組主席凱勒（Michael Gahler）接受專訪。李政龍攝



歐洲議會友台小組主席凱勒（Michael Gahler）近期率歐洲議會人民黨團議員共11人來訪，他在接受《太報》專訪時罕見直諫台灣，提高國防預算有其必要，不應淪為政黨操作工具，朝野應團結一致，若彼此爭吵攻擊，「中國一定會很高興！」

凱勒長期支持台灣，不僅是擔任歐洲議會友台小組主席，也是歐洲地區福爾摩沙俱樂部共同主席，致力促進台歐盟議會交流，促成歐洲議會通過「中華人民共和國不當詮釋聯合國大會第2758號決議及對台灣持續軍事挑釁」決議案。

在金門見證中國軍演威脅

這次已經是凱勒第五次來到台灣，但大部分訪團成員都是第一次訪台，他們在短短的訪台行程中特別前往金門，看到在中國大規模軍演後，當地仍有許多軍事設施，因應可能的威脅。他也藉此譴責中國，完全沒有正當理由，也不是因為台灣或其他人的挑釁而發生。

凱勒強調，維持現狀非常重要，但中共從各個層面試圖改變現狀，已經對台海和平造成威脅。他語重心長強調，如同歐洲團結面臨俄羅斯的威脅，面對中國威脅，台灣同樣需要在內部盡可能形成共識，並採取必要的行動，若朝野只顧著彼此爭吵、互相攻擊，「中國一定會很高興！」

時值國會多次封殺總預算與國防特別預算審查，凱勒既謙虛又謹慎地表示，提高國防預算有其必要，不應淪為政黨操作的工具，台灣在進行威脅評估及討論其後果時，最重要的原則是團結一致；歐洲人是為了守護自己的生活方式而團結，台灣也應該一起守護台灣的生活方式。

「小橘書」可供國際借鏡

凱勒特別肯認台灣的「小橘書」，認為非常實用，也很值得其他國家直接借鑑，鄰近俄羅斯的波海與北歐國家已經在民防與軍事層面下足了功伕，但對於西歐國家仍是新課題，芬蘭、瑞典對於俄羅斯的警覺值得學習，而當中國的威脅越來越明確，台灣經驗也值得參考。

凱勒直言，在當前全球局勢動盪、不確定性增加的情況下，連美國是不是一個「絕對可靠的夥伴」都有存疑，台歐更應該敏感地意識到合作的重要性，避免在關鍵時刻突然被拋下，或產生被拋棄的感覺。

福爾摩沙俱樂部去（2025）年在台灣召開年會時，發布共同聲明將與台灣共同保護並加強陸海空的關鍵基礎設施，外交部長林佳龍則提出「國際海底電纜風險管理倡議」。凱勒重申應深化在安全領域的合作，除了歐盟27國，也包括英國、挪威、美國、加拿大、澳洲與紐西蘭等理念相近夥伴。

凱勒指出，台灣在長期面對外部勢力介入、操作假訊息，以及透過地方代理人影響社會，而合作是為了清楚傳達一個訊息：無論是中國、俄羅斯或是其代理人，破壞安全的行為都不能被接受，這正是從烏克蘭經驗中學到的重要一課。

多邊平台共同應對中國壓力

副總統蕭美琴去年11月受「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」邀請，前往在比利時的歐洲議會發表演說，台歐關係創下新猷，凱勒也認為台歐之間的互動明顯增加，歐洲國家的部長層級互訪越來越頻繁，「整體而言，大家和台灣互動時，已經比較不那麼畏縮了。」

凱勒也認為，在類似IPAC、福爾摩沙俱樂部的平台上，大家可以彼此對照做法、交換經驗，並以具有企圖心與積極行動的國家為榜樣，然後問一句「為什麼不呢？」這樣能鼓勵那些還沒有進一步行動的國家代表，向政府提出相關建議。

凱勒提到，儘管歐洲國家與台灣的互動都是維持現狀，並未如中共的指控是在推動台灣獨立，但中國往往會對單一國家施加壓力，若大家能共同行動，中國針對單一國家施壓的效果就會被稀釋，「如果中國對所有人都用同樣的方式施壓，那其實就沒那麼痛了。」

