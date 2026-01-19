獨家專訪／網紅流量操作特定議題 陳冠如：恐有國安風險

雷虎科技董事長陳冠如認為，網紅未經查證核實的內容，不該捲入企業治理與公共、甚至國安議題。圖／國安局

一支網紅影片，延燒到多家上市公司治理。其中遭到影射的當事者，國票金控董事、雷虎科技董事長陳冠如在《鏡報》專訪中有感而發，當這些網紅內容沒有查證事實，暗指上市公司掏空，已進一步影響上市公司股價、信用，恐怕還會牽動國安層級的風險。

陳冠如直言，現在有些網紅內容被包裝成「爆料」，卻是有人在背後餵料、甚至贊助網紅，試圖透過操作，介入上市公司董事改選或經營權之爭。他認為，這樣的行為早已不是單純的言論表達，而是刻意繞過制度、干預公司治理。

在陳冠如看來，董事會本來就是用來處理理念分歧與經營路線爭議的地方，能不能說服其他董事與股東，應該回到制度內競爭，而不是把戰場拉到社群平台，用影片、影射與情緒性說法來帶風向。如果這種做法被默許，等於讓輿論凌駕制度，最後受傷的不是哪一位董事，而是整個市場秩序，以及投資人對上市公司資訊透明度的信任。

他也特別提醒，網紅影響力近年來已被系統性運用在各種重大公共議題上，從選舉、民生、財政，到國防相關議題，都能看到透過社群平台快速擴散特定敘事的案例。一旦訊息來源不清楚、背後動機不單純，影響的層面就不只是單一企業的商譽問題，而是可能對社會產生干擾。

尤其近年雷虎科技積極投入軍工無人機、無人艇等國防相關技術研發，陳冠如強調，網紅當然可以評論公共議題，問題從來不在於是否限制言論自由，而在於是否建立在事實與制度之上。

如果以影射方式指控上市公司涉及掏空或內線，卻拿不出可供檢驗的證據，就已跨越評論界線，這會對市場與投資人造成誤導。這類言論不僅可能衝擊股價與合作夥伴信心，更可能波及國防產業的穩定性，其影響層級已超出單純的商業糾紛或公司治理競爭。



