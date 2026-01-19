獨家專訪／質疑乾爹是誰？網紅Cheap背後恐不單純 陳冠如：最快本週提告

網紅Cheap一支影片影射掏空、內線，國票董事、雷虎科技董事長陳冠如認為是點名他而來。

「本集有乾爹贊助!!」網紅Cheap在「樂天桃猿被窮養的真相」影射陳冠如掏空、內線，影片下方留下這句話後又悄悄刪除，外界開始追問：這個「乾爹」究竟指的是誰？背後是否另有操作？

耐斯集團第二代、國票金控董事、雷虎科技董事長陳冠如選擇不再沉默，接受《鏡報》專訪，這已是網紅惡意影射、系統性抹黑，踩到了影響到30萬名股東的紅線。

「他自己做了什麼，他自己最清楚。」陳冠如語氣上揚地說，「乾爹叫他辦事，他就辦事，這種事情，我不能接受。」因此，他選擇把事情交給法律。「我一定會追、追到底去，捍衛權益。」

「理念不同，可以到董事會討論，但不是讓網紅出來胡說八道。」陳冠如直言，網紅Cheap影片已不只是評論，而是把國票董監事席次改選操作、媒體話術，直接套在上市公司身上。問題在於「國票金控是上市公司，雷虎科技也是上市公司，兩家公司加起來有30萬名股東。」陳冠如語氣嚴肅，「你為了你的立場，講一些沒有事實根據的話，傷的是這30萬人的權益。」

「本集有乾爹贊助!!」陳冠如質疑乾爹是誰？後來Cheap已刪改此段貼文。圖／翻攝自網路

他不諱言，這類內容對股價、信用與合作關係都可能造成實質衝擊。「我們有很多國內外合作夥伴，你今天講破產、掏空這種話，是非常嚴重的事情。」

在他看來，這已經不是單純的輿論，而是今年國票金董監改選戰的一部分。「既然這是一場董事改選，那就回到制度裡競爭，而不是用網紅、用影射的方式。」

至於為何選擇提告，而不是忍一下就過？陳冠如說得很白。

「人家說你掏空、說你內線，這種話如果我不追，人家會說，陳董哩係安內ㄟ人喔!（台語，你竟然是這種人），我以後生意都不用做了。」他直言，若Cheap只是小眾頻道，他或許不會理會，「但今天不是六個粉絲、十幾個觀看數，而是不實言論已經擴散到市場。」

他也痛批影片中對雷虎科技的影射，完全是「說瘋話」。「他影射我先買股票，再叫國票接手，這種講法根本不成立。」陳冠如強調，這已經構成對公司與個人的不實指控。「今天如果不講到我雷虎這事情，跟我有什麼關係，問題是他今天講到的雷虎，他影射我是掏空的人啊，說到嘴角全波（台語，誇張、天花亂墜）、說得好像真的，得讓投資者知道我們不是這樣的人。」

只要出現針對陳冠如、或影響其公司經營之負面言論，他表示，第一時間就登報澄清。

為了反制不實訊息，陳冠如也透露，接下來所有澄清，都會透過上市公司重訊進行。「讓市場知道哪些是事實，哪些是誤導，讓大家一看到相關新聞，就知道這背後是誰在操作。」這場官司，表面上是董事告網紅，實際上卻牽動的是董事改選、媒體影響力，以及上市公司治理的紅線。

「人家在做，天在看。」陳冠如最後說，「有沒有影響，法律會說話。但我不容許這種不實、惡意重傷，踩在上市公司與股東頭上。」他已準備證據，最快在本週提告。



