獨家專訪／《阿凡達：火與燼》詹姆斯卡麥隆認很怕AI 加碼喊話台粉

詹姆斯卡麥隆喊話台粉絕不失望。（圖／TVBS）

好萊塢壓軸史詩大片《阿凡達：火與燼》正式上檔，引起全球影迷熱切期待。導演詹姆斯卡麥隆與主演團隊在洛杉磯接受專訪，不僅向台灣粉絲保證新作品不會讓人失望，還證實奧斯卡影后楊紫瓊確定將在《阿凡達4》中飾演一名納美人角色。本片雖在AI科技盛行的時代，卡麥隆仍堅持全人工製作，坦言擔憂生成式AI可能取代演員，展現他對電影藝術的堅持與對粉絲的尊重。

導演詹姆斯卡麥隆在專訪中表示，他希望觀眾能夠真正感受到潘朵拉星球的存在，讓這些角色能夠影響觀眾的情感。這正是他創作《阿凡達》系列的核心目標。雖然現今AI技術發展迅速，但卡麥隆堅持這次作品全部採用人工製作，他表達了對生成式AI可能取代演員的擔憂，不希望純粹的特效影響電影的真實感受。

在專訪中，卡麥隆透露了一個重要消息，確認奧斯卡影后楊紫瓊將在第四集中參演，飾演一個名為Puck Tu Ellio的納美人角色。他同時強調，台灣一直是《阿凡達》系列電影的重要市場，他知道在台灣有許多忠實粉絲，並向他們保證新作品絕對不會讓人失望。

《阿凡達：火與燼》年輕納美族人主演群。（圖／TVBS）

參與《阿凡達》系列超過20年的雪歌妮薇佛在訪談中分享了她最難忘的拍攝時刻。她表示，飾演納美人少女「綺莉」時，最令她印象深刻的是綺莉第一次進入水中，發現自己能與水下生物交流的那個場景。那一刻充滿了喜悅，而且她認為綺莉是一個對任何事物都感到困惑的女孩。

飾演蘇傑克人類養子「蜘蛛」的傑克查恩則分享了拍攝過程中的挑戰。他提到在許多動作場景中會滑倒，甚至正面朝地慘摔，但這些都是他努力確保角色表現得自然的過程。而年輕族人的飾演者崔妮蒂布利斯及貝莉巴斯都是《阿凡達》系列的忠實粉絲，為能參與這部作品感到無比興奮。

