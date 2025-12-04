獨家專訪！韓國彩妝女王PONY「這原因」開始拍片 親曝台韓趨勢變化

韓國彩妝女王PONY親解台韓妝容。（圖／范宇宣攝）

韓國彩妝女王PONY是YouTube頻道擁有超過580萬訂閱者的知名美妝網紅，同時也曾擔任韓星CL的御用化妝師。近日她來台錄影期間接受TVBS專訪，分享了她對台美韓三地化妝趨勢的觀察，並透露有意願將事業版圖擴展至台灣，計劃開設類似韓國的化妝室。作為韓國美妝界的先驅，PONY開設個人頻道近10年，提供各種化妝教學，她表示粉絲的回饋是她持續創作的最大動力。

PONY在專訪中分享了她開始拍攝美妝影片的契機。她表示在拍美妝影片之前曾出版一本書，為了讓大家更容易理解書中內容，她嘗試拍攝影片，從此踏上了美妝網紅之路。隨著韓流文化的全球擴散，K-Beauty帶點潮流感、清新風格的妝容也成為全球趨勢。對於不同國家的美妝風格，PONY有獨到見解，她認為追求美貌這件事情，各地的審美觀並不相同。她觀察到美國有其獨特的妝感魅力，C-Beauty則偏向華麗感，而K-Beauty的特點是非常自然，且會隨著場合變化妝容。

PONY對台灣人印象是很害羞。（圖／翻攝自PONY IG）

PONY還發現了一個有趣現象：越是濕熱的國家，反而越喜歡霧感的妝容。在台灣，她注意到結合保濕、彈性等各種功能的油精華很受歡迎。作為美妝大神，PONY強調保濕力佳是重要訣竅，她也觀察到台灣女孩大多喜愛純淨的「水光感」妝容。此外，PONY透露目前在韓國非常流行的化妝室概念，她也有意願來台灣開設，這消息無疑將為台灣美妝界帶來新的潮流。

