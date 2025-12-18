獨家專訪／《韓國製造》玄彬秀日文失敗笑翻 鄭雨盛大談兩人對手戲

《韓國製造》玄彬、鄭雨盛、禹棹奐、徐恩秀接受TVBS專訪。（圖／Disney+提供）

韓國強檔新劇《韓國製造》耗資700億韓幣打造，由玄彬、鄭雨盛、禹棹奐及徐恩秀等實力派演員主演，四位主角近日跨海接受TVBS獨家專訪。這部設定於冷戰時期的劇作中，玄彬飾演中央情報部科長兼牟利商人，鄭雨盛則扮演檢察官，兩位男神在電影《哈爾濱》短暫合作後，透過本劇有了更長時間的對手戲。專訪中，演員們不僅分享了選角心得，還透露了片場的緊張氛圍及準備過程。

《韓國製造》玄彬、鄭雨盛、禹棹奐、徐恩秀接受TVBS專訪。（圖／Disney+提供）

玄彬在接受訪問時表示，這個時空場景的有趣程度對他影響十分重要，這是促使他接下劇本的主要原因。為了飾演劇中需精通日語的角色，玄彬花了約兩個半月時間準備日文台詞，但他笑言現在若沒有劇本在手，已經記不起那些台詞了。鄭雨盛則分享，他很開心能透過《韓國製造》與玄彬有長時間的合作機會，因為在先前的電影《哈爾濱》中，兩人其實只是擦肩而過的合作程度。

玄彬黑化魅力爆棚，與鄭雨盛展開權謀角力。（圖／Disney+提供）

飾演玄彬親弟弟的禹棹奐承認，與前輩對戲時確實感到緊張，但同時也帶著好奇感和其他種種情緒，這些都是很好的緊張感。徐恩秀在劇中飾演鄭雨盛的得力手下，她回憶第一次在公車上與前輩對戲的經驗，坦言當時真的超級緊張，幸好那一幕需要展現拘謹的情緒，可以自然表現出緊張感，但她印象深刻的是，光是看著前輩的臉就讓她全身發抖。

TVBS新聞台娛樂記者林妤玟專訪《韓國製造》主演群。（圖／Disney+提供）

這部華麗陣容的韓劇《韓國製造》透過精心打造的場景和角色設定，帶領觀眾一同領略冷戰時期的故事魅力，四位主演在專訪中的真誠分享，更讓人期待他們在劇中的精彩表現。《韓國製造》將在Disney+獨家上線。

