獨家幕後／金管會6月一紙預告神助攻 揭密玉山金僅花13天併三商壽關鍵

財經中心／李宜樺報導

玉山金控與三商人壽共同召開聯合記者會，高層團隊同台亮相，宣告雙方正式啟動合意併購程序。（由左至右：玉山金控財務長程國榮、玉山金控總經理陳茂欽、玉山金控／銀行董事長黃男州、三商人壽董事長翁肇喜、三商人壽副董事長許瀞心、三商人壽總經理陳宏昇）（圖／記者李宜樺攝影）

玉山金控（2884）與三商美邦人壽（2867）4日晚間同步拋出震撼彈，隔日全面暫停交易，並於記者會上宣布「合意併購」。玉山金將以每0.2486股玉山金普通股換發1股三商壽普通股，依60日均價換算，每股收購價約8.2元，總金額約483億元、溢價約15%。

玉山金控董事長黃男州形容，三商壽是體質良好、資產雄厚的「睡美人」，玉山金則是「銀行＋保險」雙引擎的王子。這場被稱為「玉三戀」的世紀併購，不只價格吸睛，更令人驚嘆的是速度——從進場談判、簽binding offer到董事會拍板，僅花13天。《三立新聞網》掌握幕後關鍵，正是金管會今年6月拋出的法規修正草案，替這場金融整併鋪平最後一哩路。

廣告 廣告

金管會今年6月預告修正「金控投資管理辦法」與「銀行轉投資應遵守事項準則」，被金融圈視為推動跨業併購的關鍵政策轉折。（圖／翻攝自金管會官網）

金管會一紙6月草案預告 開啟企併友善大門

時間回到今年6月10日，金管會發布《金融控股公司投資管理辦法》與《商業銀行轉投資應遵守事項準則》部分條文修正草案。這則看似冷門、生硬的公告，卻在金融圈掀起巨大震撼，因為它首次以完整架構，重新勾勒出金控與銀行跨業併購的規矩。未來若要首次投資其他金融機構，業者將必須遵守 「八大重點」，被視為金改以來最重要的監理轉折：

公開收購應以現金為對價，避免炒作、維持市場穩定。 首次投資門檻調整為超過25%股權，並需在核准後3個月內一次購足。 刪除原本針對非合意併購的特定條件，改要求提出可行性與合理性證明，程序更一致。 鬆綁DLR（資產負債風險）不得超過125%的限制，提高業者整併彈性。 首次投資須取得獨立專家意見，並送審計委員會審查，強化公司治理責任。 公開收購條件未經主管機關同意前，不得對外公布，避免市場提前波動。 若公開收購未依計畫完成，一年內不得再次申請投資同一機構。 刪除大股東適格性重複規定，讓規範更一致、不重複。

金融圈人士指出，這份草案的精神，是將過去散落於不同規範中的併購流程「一次整合、明確化」，這被形容為「金改以來監理邏輯最大轉折」，讓類似於玉山金這類體質健全、資本充足的金控，有機會在法令逐漸明確化的道路上迅速出手，創下僅13天就完成併購決議的驚人紀錄。

廣告 廣告

對於體質健全、長期想補「壽險洞」的玉山金來說，這是天賜良機——可先吞下三商壽，啟動銀行與保險雙引擎，再逐步完成整併。黃男州才會在記者會上幽默說：「（睡美人）公主早就在那裡，只差有人願意親她。」

玉山金控／銀行董事長黃男州（左）與三商人壽董事長翁肇喜（右）兩大金控高層，在記者會上接受記者提問，不時露出笑意，兩人談及併購細節時互動熱絡，整場企併記者會充滿「合作終於到位」的氣氛，外界直呼這樁合意併購水到渠成。（圖／記者師瑞德攝影）

監理思維大跨進 金融業新秩序啟動

長期以來，台灣的金融監理主軸是「防弊至上」。尤其在二次金改失敗陰影，讓社會對金融整併充滿疑慮，主管機關也因此設下重重關卡。然而這次，金管會透過修法，明確開出「合意併購」的高速公路：金控若以併購為前提投資保險或銀行，須在核准三個月內公開收購超過25%股權，並設最長三年整併期限。

這不僅讓程序更透明，也提供業者清晰路線。熟悉法規人士指出，這是監理機關從「防弊」走向「促併」的重要象徵，標誌台灣金融市場進入整併新時代。

黃男州在記者會上證實玉山的董事會在今年的1月份就有通過一個辦理併購案件作業準則，消息人士透露，玉山金也在修法預告後便「投石問路」，研擬合併可行性。當法規鬆綁確定方向，內部團隊隨即全速啟動。自簽下binding offer後，玉山金在短短兩週內開了五場跨部門會議，法遵、風控、財管全員徹夜確認細節，才創下13天神速紀錄。

玉山金控總部外觀夜景，隨著宣布合意併購三商人壽，市場關注玉山金版圖將迎來重大擴張。（圖／記者李宜樺攝影）

法界意見待觀察

然而，因金管會的修正草案目前仍在預告階段，尚未正式上路。未來法界學者是否提出不同意見、法規版本是否調整，仍待觀察。不過市場普遍認為，政策方向既已確立，金融整併勢在必行，也許僅是細節需微調。

從「防弊」到「促併」，這次玉山金與三商壽的結盟，不僅是企業間的合併，更是一場監理思維的轉身。台灣金融業長久停滯的併購動能，或許因此被重新點燃。未來是否還有更多「睡美人」等待王子出現，各界拭目以待。這場「玉三戀」的成功，無疑也為台灣金融市場開啟了全新的整併篇章。

更多三立新聞網報導

開盤／外資連砍 官股彎腰撿鑽石！台股急彈漲263點 台積電領軍反攻

周杰倫概念股漲爆了 入股GD公司不夠看！還跨界賣這產品 股價連日狂噴

大宇資訊真要轉半導體嗎？突發重訊要更名 董事長致員工內部信曝光

【普發現金】1網站誘騙輸入信用卡號 官方認證：是詐騙！勿點

