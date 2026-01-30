獨家揭密！台中市場「生廚餘」竟混垃圾燒，綠能發電空轉焚化爐瀕臨崩潰
記者王乙徹／調查報導
台中市廢棄物處理面臨焚化爐改建延宕、掩埋場滿載、缺少廚餘去化設備的非常時期，《三立新聞網》調查發現，部分傳統市場的垃圾清運並未分類，讓可以送至生質能源廠發電的菜葉、果皮等生廚餘跟一般垃圾一起運走，環保局證實，部分市場垃圾並未要求分類全數焚化，市議員周永鴻痛批，生質能源廠仍有容量卻放著空轉，結果就是導致焚化爐負擔過重，強力要求市府停止玩弄數字誠實面對垃圾問題。
台中市因文山焚化爐改建延宕造成垃圾處理量低於產生量，每日約有200噸無法消化，暫置在大里掩埋場的廢棄物已堆出40萬噸垃圾山，因非洲豬瘟疫情禁用家戶廚餘養豬等規定，讓垃圾處理量能壓力倍增，《三立新聞網》上週獨家披露大里垃圾山分篩打包計畫才執行10天就因故喊停，台中市廢棄物處理處於青黃不接的非常時期。
直擊傳統市場垃圾沒有分類
《三立新聞網》日前接獲反映，很多傳統市場沒有落實垃圾分類，記者分別在市場收攤後前往水湳市場與東興市場觀察，當場直擊清運人員把菜葉、果皮、肉品屠宰廢渣、塑膠簍、保麗龍與一包包的垃圾，全部都丟入垃圾車中不斷擠壓進入車斗，完全沒有分類，對比家戶垃圾被要求落實分類甚至以文宣說明公告最高可罰6千元，張姓主婦說，市場垃圾量那麼大不用分類，那家家戶戶在幹什麼？
知情人士指出，可用生廚餘發電的外埔綠能園區每公噸處理費1000元，相較於台中市三座焚化爐的每噸2500元處理費省不少錢，過去有環保清運公司動員2部以上的垃圾車去市場清運，將生廚餘分開直接送去外埔。記者前往市場直擊廢棄物清運時，工作人員則透露「政府拒收廚餘」所以沒有分類，若因廚餘重量導致超過進場配額，業者甚至要花兩、三倍以上的價格送入民間焚化爐。
生質發電廠仍有容量收受生廚餘
《三立新聞網》進一步調查，台中市主要收受生廚餘用來發電的外埔綠能園區每日可處理的生廚餘130噸，但根據本網掌握資訊，去年豬瘟疫情爆發到12月底，平均每天消化84噸，近期則為每日約80噸，顯然仍有容量處理更多生廚餘。
環保局指出，市場廢棄物約佔全市垃圾產生量的一成，分別由清潔隊與民間機構清運，確實沒有要求民間環保業者清運時分類，全數都送入焚化爐，將加強市場端清運查察與宣導作業，督促確實分類，避免不當廢棄物影響外埔綠能生態園區的處理效能。
議員痛批管理失能行政怠惰
民進黨台中市議會黨團總召周永鴻指出，市場垃圾沒有分類徹底戳破市府廚餘處理「報喜不報憂」的假象，上周市長盧秀燕宣稱減量有成，數據卻揭露管理失能，無法落實分類稽查，任由本該回收發電的生廚餘混入一般垃圾送往焚化爐，不僅浪費資源，更是嚴重的行政怠惰。
周永鴻直言，市府承認綠能廠尚有餘裕卻放任空轉，可以再利用的資源在一般焚化爐燒掉，導致焚化爐負擔過重、瀕臨崩潰邊緣，盧秀燕應該停止玩弄數字，誠實交代為何台中市的環保治理全面崩盤並提出具體的改善期程，別再用包裝過的數據欺騙市民。
