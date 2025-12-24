獨家曝光 黎智英獄中親繪上帝畫像祝聖誕快樂

黎智英獄中親繪的上帝畫像，祝福親友聖誕快樂 (讀者提供)

被關押近5年，9天前剛被香港法院宣判他身上三條大罪都成立的壹傳媒創辦人黎智英，以信仰和繪畫成為艱困獄中生活的主要寄託，《鏡報》獨家取得他的親繪畫作，了解他的獄中心境。

今晚就是平安夜，前香港壹傳媒創辦人黎智英的少數幾位家人好友，最近都收到了一張祝福耶誕快樂的卡片——一幅他親手繪製的上帝畫像。

《鏡報》獨家取得這張其實是畫在普通橫格筆記紙上的「卡片」，並徵得擁有者同意曝光。畫中右邊，黎智英親簽有”Jimmy Lai in Prison Hong Kong”，即「黎智英在香港獄中」的落款小字；畫作正下方，他則寫下：”I am always in God’s presence because of their prayers. I am so thankful” 的字句，意即「我永遠感到與上帝同在，因為大家的代禱，我滿懷感恩」。

黎智英是很虔誠的天主教徒，據他的親友表示，黎智英在獄中雖然身體虛弱，但信仰帶給他很強大的力量，禱告讓他能感受到上帝的慈愛與恩典，而畫畫則是他目前主要的生活寄託，所以他畫了不少上帝的聖相給親朋好友，祝福大家聖誕快樂。

黎智英在上帝畫像中有簽名，並寫了一個在宗教上別有寓意的Yes

9天前，黎智英才剛被香港法院宣判他涉及違反《香港國安法》等3案，因為勾結、煽動外國勢力，全都有罪，8百多頁的判決書簡單講，就是他意圖推翻中華人民共和國，刑期明年一月宣佈，根據《香港國安法》，相關罪行最高可能判終身監禁。

事實上，78歲的黎智英，已經因這些政治案件被關押在香港赤柱監獄近5年，而根據他兒子、女兒最近的描述，黎智英正明顯的消瘦與虛弱，國際間都非常關注他的狀況，連美國總統川普都表明，他曾請求中國國家主席習近平考慮放人，但目前看來，黎的艱難處境並未有任何改變。

黎智英違反香港國安法已被宣判有罪，明年一月就要公佈刑期 (圖／鏡週刊)

不過，黎智英這張給親友的畫像，上帝的面容平和、眼神溫柔堅定凝視前方，雙手合什在胸前，充滿感謝與恩典，就很能讓人感受到，信仰帶給正受難中的黎智英內心上的平靜。

黎智英在過去幾年，也曾以一幅畫作送給好友，那是以簡單的黑白線條，勾勒出耶穌被釘在十字架上的一幅受難圖。

黎智英前幾年送給親友的畫作，大多是這樣黑白素描的耶穌受難圖 （讀者提供)

相較於前幾年的受難素描，今年的這張畫，是清淡明亮的上帝聖容（Holy Face），後面還有象徵神性的黃色光環，似乎反映了信仰的光照進現實的困境。

尤其是他作畫所用的筆記紙，一條條的橫線正巧產生了類似監獄「欄杆」、「隔絕」的暗喻，而畫中的人物、光環、花朵卻都覆蓋其上，不被線條所限制，也讓收到畫作的人，感受到黎智英透過靈性與信仰，來超越囚禁的那份堅定力量。

有趣的是，黎智英在這張上帝的聖像右側，還寫了一個英文的「Yes!」，如果不是教徒的人，可能會以為只是一個代表積極、正向的「讚」或「好」。

但在天主教的教義中，其實「Yes」有著很特別的涵意，在靈修中常廣泛地被稱為 "The Great Yes”（偉大的「是」）。因為，在天主教的救贖歷史中，有兩個「Yes」分別出自聖母瑪利亞和耶穌，非常關鍵。

畫作是在簡單的橫格筆記紙上完成

根據《路加福音》，當天使預報聖母瑪利亞將懷孕生子（耶穌），這意味著她也將面臨巨大的社會風險、人倫質疑與痛苦。但聖母的回答是：我是主的婢女，「願照你的話成就於我吧！」（Fiat mihi secundum verbum tuum）」句首這個拉丁文 Fiat，在基督宗教傳統中，是一個很典型被視為人對天主旨意的「Yes」，有順服之意。

而當耶穌在「客西馬尼園」面對即將到來的十字架酷刑時，《路加福音》中也提到，雖然耶穌極度恐懼，但他最後禱告說：「不要隨我的意願，惟照你的意願成就吧」（Non mea voluntas, sed tua fiat.）這個重要的答覆，也用到了Fiat，也就是「Yes」。

在畫作正下方，黎智英留有一段感恩的文字

所以，雖然在一般人眼中，黎智英目前坐牢是一種「No」（被否定、被限制），但在他對天主教的靈修中，只要這段經歷是為公義而受苦，到最後就會被轉化為一種對天主奉獻的「Yes」，這個Yes並不是指對某個問題說「對」，而是指要效法耶穌與聖母那兩個偉大的「Yes」，對天主安排的苦難，說「我願意順服」的意思。

因此，當黎智英即使身陷囹圄，仍然透過親友傳達出，「歷經苦難，讓我們學會更加珍視生命的喜樂；懷抱盼望，我們將雙手交託於愛的應許之中。」這樣的想法，這應該是他虛弱身體但強大信仰之下，一份很有力量的聖誕禮物。



