獨家畫面曝！張文縱火前 拎豆漿步出超商

記者徐湘芸、鄭翔仁 / 台北報導

獨家畫面曝光，張文犯案前買了一杯豆漿卻沒有馬上飲用，拎著豆漿離開超商，準備進行他的縱火計畫。張文沒有工作又要買武器，照理說經濟應該很拮据，但他場勘後，幾乎都會吃上一餐五百元的牛排，而平時就靠流質食物果腹。警方發現，張文把旅館當作武力中繼站，屋內還留有15瓶的汽油彈，為了釐清他的動機，檢警將訪談和張文接觸過的所有人，根據週刊報導，張文疑似曾有心儀的女性對象，目前檢警已鎖定身分。

殺人犯張文19日下午3時30分左右，準備前往縱火的路上，離開林森北路超商後，左肩揹著黑色包包，裡面就裝著他預先買好的武器，手上還拎著剛剛買的全糖豆漿，疑似未拆封立即飲用，只見張文走在騎樓，還對街景左右看了一眼，絲毫看不出異狀和緊張感，除了計畫縝密外還講究儀式感。

張文案發前密集場勘，頻繁在中山區以及北車徘徊，警方透過發票消費時間，發現他在12日曾進到北車一間餐飲店消費，點了約五百塊左右的牛排，而且當週密集吃了三次，非常開心的享用美食。

張文犯案前在超商用千元鈔買了一杯全糖豆漿，坐在超商沉思10分鐘，豆漿一口都沒喝，似乎就是要留著等等補充體力用，而旅館房間照片也曝光，桌上也擺著能量飲料，除了場勘時吃牛排，平時似乎就是靠流質類果腹。

記者徐湘芸、鄭翔仁：「張文密謀超過一年半的殺人計畫，最後落腳處就選在中山區旁這間旅店內，而他也疑似把旅館當成武力中繼站，警方更在房間內搜出15瓶的汽油彈。」

張文選擇日租1800元的旅館，共先訂了三天，預計20日才退房 ，屋內凌亂不堪，角落的推車內還擺滿未使用的汽油彈。警方進一步解密，發現他的LINE好友僅有兩人，就是房東和房仲，似乎刻意和所有親友疏離。

不過根據週刊報導，張文似乎曾經有位心儀女子，據了解警方已經掌握身分，近期將進行訪談，希望可以進一步了解張文的人格特質。

張文精心策畫一年半的殺人計畫，每一個環節、每一個步驟都令人猜不透。

