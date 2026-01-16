獨家畫面 》在美商務部內簽MOU 鄭麗君與盧特尼克、美貿易代表合影

〔記者蘇永耀／台北報導〕台美關稅談判底定，美國商務部今宣布，美國對台灣商品適用的對等關稅稅率，總體不超過15%。特別的是，台美雙方官員是在美國商務部內正式簽署投資MOU(合作備忘錄)，象徵兩國合作被放在美方經貿政策中樞的位置。

行政院今上午表示，由行政院副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮所率領的我方談判團隊，於美東時間1月15日與美國商務部長盧特尼克、美國貿易代表格里爾率領的美方談判團隊進行總結會議，達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。

廣告 廣告

行政院並說，台美雙方官員並共同見證駐美國台北經濟文化代表處(TECRO)、美國在台協會(AIT)於美國商務部共同簽署投資MOU(合作備忘錄)。

知情人士認為，這次把關稅談判升級成「AI時代的雙向投資夥伴關係」，包括投資MOU在美國商務部簽署，象徵合作被放在美方經貿政策中樞的位置；此外，台美建立雙向投資機制，除台灣擴大赴美布局外，也促成美方擴大投資台灣「五大信賴產業」(半導體、AI、國防科技、安全與監控、次世代通訊、生技等)，並納入美方金融機構(如Exim、DFC)可能的融資支持，這讓台美關係不只是「關稅談成了」，而是朝「雙向投資—供應鏈協作—AI共同布局」的戰略架構前進。

知情人士強調，這次談判的四大意義，是把台灣的稅率待遇拉齊盟友、把半導體風險鎖在最優惠框架、用台灣模式把投資變成供應鏈聚落、並把經貿升級成AI時代的雙向戰略夥伴。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台美達成貿易協議！關稅降至15％ 台半導體對美直接投資2500億美元

民進黨台南市長初選陳亭妃獲勝 領先林俊憲2個百分點

小草醫學生「地圖砲」惹怒醫界！身分被起底下場慘...校方回應了

美國商務部宣布台輸美關稅15％ 台灣模式「直接投資2500億美元 」

