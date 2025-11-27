獨家畫面／緯來《宇宙啦啦隊》錄影驚傳火災！救援畫面曝光 銀赫也在現場

【緯來新聞網】緯來電視網原創大型選秀《宇宙啦啦隊》找來SUPER JUNIOR銀赫主持，10月底時，他飛來台灣參加首次錄影，不料就碰上大樓起火，如今現場疏散畫面也曝光，只見一樓有許多消防人員，藝人們也疏散至大廳等待，而銀赫就低調的站在角落，麻由先前受訪時還原現場狀況，她說銀赫非常親切，還向身邊的大家打招呼，也親民的聊天，製作人B2（陳彥銘）則表示，有告知銀赫火警只是疑似，要他不用太擔心。

《宇宙啦啦隊》10月底錄影時遇上火警，還好最後一切平安。（圖／讀者提供、資料照）

B2在2025 TCCF 創意內容大會時受訪透露，首次錄影時就發生火警，當天拜拜完就先收到疑似火災通知，他說：「本來覺得沒什麼大不了，結果被集合到大廳，外面很多消防車，一開始不緊張，來很多就緊張了！」結果原來是頂樓的機房出問題，看到不少警消人員往樓上衝，但他和現場工作人員則樂觀說：「要發了、要發了！」確認無事後，他才鬆口笑說「是個好兆頭」。

《宇宙啦啦隊》10月底錄影時遇上火警，現場疏散照曝光。（圖／讀者提供）

《宇宙啦啦隊》10月底錄影時遇上火警，現場來了多輛消防車。（圖／讀者提供）

《宇宙啦啦隊》由緯來電視網全力打造，節目主持人為韓國人氣藝人SUPER JUNIOR銀赫，並邀請三位亞洲舞蹈界重量級人物──Energy團長牛奶（葉乃文）、韓國1MILLION DANCE STUDIO編舞家Debby，以及台灣街舞代表Nike老師擔任導師。節目結合啦啦隊主題與選秀養成元素，導入韓國頂級訓練資源，致力打造具備國際視野的啦啦隊女團。此次登上NBA活動舞台，不僅是台灣啦啦隊文化的重要里程碑，也展現緯來原創節目跨足國際市場的企圖心與創新能量。

